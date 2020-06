Picassent desinfecta els parcs infantils i acondiciona els jardins per preparar-se per a la Fase 3

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Els Serveis municipals del consistori estan procedint esta setmana a la neteja i desinfecció intensiva de les instal·lacions públiques tals com parcs infantils i zones ajardinades per preparar-les per a la fase 3 de desconfinament decretada pel Govern d’Espanya, que es preveu que entre en vigor en tota la Comunitat Valenciana el 15 de juny.



Així, si tot va bé, una de les primeres mesures que s’adoptarà el pròxim dilluns serà l’obertura dels parcs infantils que porten tancats des que el va passat 14 de març es decretara l’estat d’alarma.



El regidor de l’àrea, Hector Pradas, assenyala que “Des de l’inici de l’Estat d’Alarma l’Ajuntament va intensificar les tasques de neteja viària als carrers i també als edificis públics i instal·lacions que s’han mantingut obertes este temps”.



Per això, estos dies les tasques de neteja especials es centren a les zones d’esplai abans que s’òbriguen i d’esta manera assegurar l’estància i l’ús de les mateixes.



Per la seua banda, l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, manifesta que “Si tot va bé, s’obriran els parcs infantils perquè els més menuts puguen tornar a disfrutar amb total seguretat d’estes instal·lacions. No obstant, vull continuar demanant a la ciutadania prudència i complir amb totes les mesures de seguretat perquè el Covid19 continua actiu”.