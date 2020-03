Picassent dóna inici a les activitats del 8 de març

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’exposició «Pioneres: l’origen de l’esport femení a Espanya», enceta les primeres propostes de la Campanya per al 8M organitzada per la Regidoria d’Igualtat amb motiu de la celebració del Dia Internacional de les Dones

«Te’n podria mil» és l’eslògan de la campanya d’enguany que pretén posar l’accent en la visibilització i el reconeixement del paper de les dones al llarg de la història. Per això, des de la Regidoria d’Igualtat, s’han programat diverses accions enfocades a través del cinema, el teatre, una acció de carrer amb l’alumnat dels centres escolars i una exposició, entre d’altres que tindran lloc fins el proper més d’abril.

Ahir per la vesprada va tindre lloc el tret d’eixida de la presentació de les activitats amb la inauguració de l’exposició «Pioneres: l’origen de l’esport femení a Espanya», dissenyada a partir del treball realitzat per l’historiador Jorge Garcia Garcia, i que versa al voltant de les dones i l’esport i que ha sigut cedida per l’Ajuntament de Palma de Mallorca.

A més a més, també es va donar a conèixer el projecte municipal «Seguim i seguirem», una idea que es troba en la seua primera fase de disseny, i on participen centres escolars i clubs esportius, i que té com a objectiu la pràctica d’esports lliures dels rols i estereotips de gènere, la visibilització i creació de referents esportius femenins, així com l’abordatge de l’abandonament de les adolescents en la pràctica de l’esport. Mar Garcia, del Club Volei Picassent, i Elena Ferrando, mestra d’educació física i Coordinadora d’Igualtat i Convivència del CEIP Sant Ignasi de Loiola, foren les encarregades de fer esta presentació.



L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, i la regidora de l’àrea d’Igualtat, Belén Bernat, presents en l’acte, volgueren convidar a totes les persones presents a participar activament de la programació. La primera edil, al seu discurs de benvinguda, va manifestar que, «Cal continuar lluitant amb molta força, en unió, donant-nos suport i compartint recursos per continuar l’incansable treball d’aconseguir que la nostra societat siga més igualitària».



Ja per la nit, un sopar multitudinari al restaurant del Poliesportiu municipal va congregar a més de 200 dones.