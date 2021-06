Picassent es prepara per a celebrar els actes taurins el pròxim mes de juliol

Connect on Linked in

Enguany, a Picassent, i amb motiu de la festivitat de Sant Cristòfor Màrtir, s’ha acordat la instal·lació d’una plaça portàtil a la zona sud del municipi per a la celebració dels actes taurins que tindran lloc durant 3 caps de setmana de juliol

L’Ajuntament i les penyes taurines de la localitat ultimen ja els detalls per a la celebració dels actes taurins el pròxim mes de juliol. Atesa la normativa vigent i sempre amb l’objectiu de mantindre totes les mesures de salut davant la Covid19, els actes comptaran amb un protocol de seguretat i la plaça mantindrà l’aforament establert per a este tipus de recintes. Ahir per la vesprada, l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, i el regidor de Festes, Jaume Sobrevela, varen mantindre una reunió amb les 4 penyes taurines del municipi, la Penya Taurina l’Alegria, l’Associació Bou en Corda, l’Associació bouera “Gent de bou” i l’Associació Cultural taurina l’Afició, per debatre i acordar tots els detalls de cara a la celebració dels actes.

Així també, va ser presentat el cartell amb el calendari d’actes que es portaran a terme durant els tres caps de setmana.

La primera edil ha volgut agrair la col·laboració de les penyes taurines de la localitat i el consens per poder organitzar estos actes, alhora que també ha manifestat que, «A poc a poc anem recuperant una normalitat, que ara més que mai, ha de treballar-se perquè tots els actes compten amb el protocol de seguretat pertinent. A més, pensem que també és una manera d’incentivar l’economia d’este sector que s’ha vist agreujat per la crisi que hem patit a causa de la Covid19»