Picassent guarda un minut de silenci per l’últim assassinat masclista

Des de l’Ajuntament s’ha convocat a la població a una concentració silenciosa que ha tingut lloc este matí a la plaça de l’Ajuntament i en la qual s’ha guardat un minut de silenci per l’últim assassinat masclista ocorregut ahir a Dénia. Una vegada més, Picassent ha volgut mostrar així la seua indignació davant la violència de gènere.



L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, ha llegit un manifest per condemnar, de nou, estes actuacions, «Des de l Ajuntament, mostrem la nostra condemna cap a la violència masclista. No podem quedar impassibles davant esta lacra social i des de les institucions posarem a disposició de la ciutadania totes aquelles ferramentes necessàries per acabar amb estos casos».