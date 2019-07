Picassent ha comptat amb un Punt violeta durant les festes de bous

Connect on Linked in

Segons les estadístiques el 90% de les persones que es varen apropar fins a l’espai eren joves d’entre 17 i 25 anys que volgueren participar activament en les accions de la campanya i mostraren el seu interés tot i valorant molt positivament esta ferramenta de sensibilització ubicada a la cantonada del carrer Marqués de Dos Aigües amb l’Avinguda Blasco Ibáñez

L’Ajuntament de Picassent va habilitar, durant les passades festes de bous celebrades al municipi -del 5 al 14 de juliol-, un Punt Violeta per sensibilitzar i previndre les possibles conductes d’assetjament i/o agressions sexistes que pogueren portar-se a terme durant la celebració dels actes programats. El Punt ha sigut atès per 2 promotores d’Igualtat i una psicòloga especialista en l’assistència a víctimes d’agressions sexuals, qui han fet una tasca de sensibilització per combatre d’esta manera les possibles agressions masclistes, també amb el repartiment de les ulleres violeta, ja iniciada l’any passat i que va tindre una gran acollida, i enguany amb la novetat dels tatuatges adhesius amb eslògans com «Posa’t les ulleres violeta» i «Sóc feminista» entre d’altres.

A més del repartiment d’estos materials, que han arribat a esgotar-se, a totes aquelles persones que s’han acostat al Punt, s’ha difós també un decàleg per dissuadir les conductes d’assetjament recordant les expressions o accions que indiquen consentiment i desig i les que no. Des de l’àrea d’Igualtat subratllen expressions com «Estigues quiet!», «Ningú té dret a tocar-te si tu no vols», entre d’altres. Segons assenyala l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, «Amb esta iniciativa des de l’Ajuntament volem garantir la seguretat de les dones en els actes que s’han celebrat durant estos dies amb l’objectiu de promoure unes festes respectuoses i lliures d’agressions sexistes».

Esta campanya ha comptat amb el suport del Pacte d’estat contra la violència de gènere, la Diputació de València i la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud.