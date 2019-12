Picassent ja té pressupost municipal per al 2020

Connect on Linked in

El ple municipal, en sessió extraordinària, ha aprovat per majoria, el pressupost municipal per a l’any 2020, el qual, com en anys anteriors, no preveu cap pujada d’impostos ni taxes municipals i continua garantint la prestació de serveis públics i la inversió en infraestructures.

L’Ajuntament de Picassent, amb un context econòmic marcat per tenir deute zero amb les entitats bancàries i el recent informe de la Sindicatura de Comptes que atorga al consistori una de les notes més altes entre totes les localitats auditades en 2019, ha aprovat els seus comptes per al 2020. El pressupost, que ascendeix a un total de 16.541.829,92 euros, no sofreix una excessiva variació respecte a les de l’any passat i va ser aprovat amb els vots a favor del PSOE i en contra de PP, Compromís, Ciutadans i Unides Podemos.

“L’equip de govern socialista amb estos pressupostos continua apostant per un Ajuntament solidari amb els qui menys tenen, compromés en la lluita de l’emergència climàtica, amant de la cultura en totes les seues manifestacions, un consistori que creu en l’apoderament de les dones, que valora les associacions locals, que treballa per la creació d’ocupació i impulsa el comerç i la indústria i també defensa els interessos dels agricultors”, afirma l’alcaldessa, Conxa Garcia.

Entre els aspectes més destacats cal assenyalar que un 35,5% del total està dedicat al benestar de la ciutadania, és a dir, 5.887.890 euros que es reparteixen de manera equitativa entre diverses àrees com Benestar Social, Educació, Esport, Cultura, Ocupació, etc… I un altre 30% va dirigit a serveis municipals, manteniment d’infraestructures, agricultura i inversió. Per tant, «Estem davant uns pressupostos socials i inversors on la nostra prioritat són les persones, els serveis i les inversions que en el seu conjunt van destinades a avançar en la millora constant del benestar de la societat», afirma el regidor d’Hisenda, Francisco Quiles.