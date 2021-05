Picassent participa en un programa de formació i sensibilització sobre els drets de la infància

Connect on Linked in

Al llarg d’esta setmana s’han desenvolupat unes jornades on line per abordar la necessitat d’incorporar l’enfocament dels drets de la infància en les respostes de la pandèmia i d’esta manera posar en valor el treball de les ciutats Amigues de la Infància

L’any 2018 Picassent va rebre el segell de reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància, una distinció d’UNICEF que li va ser concedida per posar en valor el treball del Consistori en favor dels drets de la infància i l’adolescència.

Ara, per continuar amb la línia de treball encetada, la Regidoria d’Infància i Adolescència, ha participat en unes jornades telemàtiques dirigides al personal tècnic i als responsables polítics de l’àmbit municipal on s’han exposat les iniciatives de cadascuna de les 14 Ciutats Amigues de la Infància reconegudes en la Comunitat Valenciana, entre les quals es troba Picassent. Com a resposta a la pandèmia, estes jornades han buscat dialogar i analitzar sobre la millor forma d’actuar en clau d’infància i adolescència.

I per això, Picassent ha presentat totes i cadascuna de les iniciatives portades a terme durant el confinament motivat per la Covid19, on es va treballar de valent des del consistori per incorporar els drets de la infància en les polítiques i iniciatives de resposta i recuperació front la pandèmia: des de la participació infantil, l’ús de l’espai públic, planificació estratègica, bretxa digital i el dret al joc.

En definitiva, tal i com defineixen des de l’àrea, «Ha sigut un bon moment per compartir les experiències portades a terme en temps de coronavirus i alhora conèixer el treball d’altres municipis».