Picassent: Reconeixements i premis en la Gala de l’Esport 2019

Enguany, la Gala de l’Esport, que arriba a la seua XVI edició, ha tingut accent femení. Bona part dels guardons més destacats han sigut atorgats a dones que protagonitzen la llarga llista de premis individuals i col·lectius al mèrit esportiu



La Gala de l’Esport és una cita ja ineludible en el calendari picassentí. Des de fa setze edicions, l’Ajuntament de Picassent premia les veïnes i els veïns en este esdeveniment que posa de manifestat el bon estat de salut en el qual es troba la pràctica esportiva al municipi. La vetlada, que va tindre lloc al pavelló del Poliesportiu, va reunir centenars de persones de totes les edats, que desfilaren per l’escenari per rebre el seus premis i reconeixements a nivell individual i també com a col·lectiu de les mans de l’alcaldessa, Conxa Garcia, el regidor d’Esports, Héctor Pradas, 4 destacades figures de l’esport valencià, Vicente Aparicio, exciclista, i els 3 jugadors de la lliga ASOBAL Oscar Bergantiño, Nacho Miravalle i David Bruixola.



Garcia i Pradas varen ser els encarregats de donar la benvinguda a totes les persones presents i mostrar la seua satisfacció per comprovar, en primera persona, la vàlua de la pràctica de l’esport al municipi. Així ho va voler destacar la primera edil al seu discurs, «L’esport és sinònim de salut i cal practicar-lo. Des de l’Ajuntament apostem i continuem recolzant el treball dels i les nostres esportistes per aconseguir que cada vegada siga més la gent que vinga a practicar esport en unes instal·lacions municipals amb les que sempre procurem donar el millor servei».



I així, un a un, començaren els reconeixements. La vesprada va tindre un destacat premi a la promoció i el foment de l’esport per al Bici-club Picassent, una entitat que des dels anys 80 ve pedalejant amb força i formant grans generacions de ciclistes al nostre poble.



Cal destacar també el Premi a la Trajectòria Esportiva atorgat enguany al veí Mario Silla Gómez, un gran atleta, i un excel·lent futbolista.



El premi al mèrit esportiu d’enguany ha sigut per a Ainara Albert Bosch, campiona d’Espanya en contrarrellotge individual, campiona de la copa d’espanya en contrarrellotge individual, campiona de la copa d’Espanya en carretera, campiona de la Comunitat Valenciana en línia i representant de la Selecció Espanyola als Jocs Olímpics de la Joventut celebrats a Azerbayán.



Un any més la gala de l’Esport és l’espiIl on es mostra que l’esport local de Picassent està d’enhorabona.