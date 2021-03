Picassent reduïx a la meitat el temps d’espera en la valoració de la dependència

Print This Post

Picassent: Vista del nou edifici municipal d’aquesta localitat de la comarca de l’Horta.

El treball dels Serveis Socials municipals dels últims mesos ha aconseguit reduir a la meitat el temps d’espera per fer les valoracions de les situacions de dependència de la ciutadania que ha necessitat acollir-se a estes ajudes.

Durant el primer estat d’alarma i el confinament davant la Covid19 decretat ara fa justament un any, la situació no va permetre realitzar les valoracions domiciliàries sobre les ajudes a la dependència. Este fet va ocasionar que es passara dels 6 mesos que hi havia de temps d’espera als 9 mesos al mes de juliol, data en la qual es va aconseguir poder tornar a les valoracions de les situacions als domicilis.

A poc a poc i amb tots els esforços necessaris, en l’actualitat el temps d’espera des que la persona fa la sol·licitud fins que els serveis tècnics de l’àrea de Benestar Social fan la valoració és de 3 mesos. Cal destacar, que durant l’any 2020, es varen registrar 214 noves sol·licituds i es van realitzar 247 valoracions.

El regidor de Benestar Social, Carles Silla, ha volgut destacar que, «Esta reducció en els terminis és gràcies a l’ampliació de la plantilla dels Serveis Socials, que compta ja amb una treballadora social més i a l’esforç de tot el personal de l’àrea. Des de l’Ajuntament treballem per fer arribar el més prompte possible a la Conselleria de Polítiques Inclusives els expedients amb les propostes perquè es facen les corresponents resolucions i donar així els recursos a les situacions que es presenten».