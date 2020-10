Picassent rep de la Diputació de València més de 900.000 euros destinats a inversions

Print This Post

L’Ajuntament portarà a terme diversos projectes que tenen com a objetiu millorar les infraestructures i la qualitat de vida dels habitants de la localitat.



La proposta municipal per al Pla d’Inversions de la Diputació 2020-21 ha sigut aprovada per l’Administració Provincial i a l’Ajuntament de Picassent li s’ha concedit una subvenció de 932.184,59 euros. El 20% de les inversions seran per a projectes que contemplen objectius de desenvolupament sostenible.



La primera obra que es té prevista és la construcció d’un col·lector d’aigües pluvials en el carrer Mossén Carbó, una actuació molt necessària de cara a evitar l’acumulació d’aigua cada vegada que plou en el creuament entre el carrer Marqués de Dos Aigües i la rotonda de la plaça d’Europa. Una inversió que té un cost total de 108.400 euros.



També el Centre de Convivència, edifici municipal on es troben les oficines de Serveis Socials i la llar dels jubilats, serà beneficiari.. En concret, van a destinar-se 42.494,42 euros a la millora de l’eficiència energètica, com per exemple al canvi dels aparells d’aire condicionat i la millora de la coberta de l’edifici, entre altres. També, es contempla la reparació de les plaques solars del Poliesportiu municipal amb un valor de 19.999,99 euros.



Respecte a la construcció de noves infraestructures, cal destacar les següents quantitats: 297.798,50 euros, destinats a la segona fase de les obres de l’Ermita, 278.659,26 euros per a la construcció d’una nova pista esportiva en el Poliesportiu, que comptaria també amb panells solars, i 55.009,33 euros inclosos per a la finalització de l’edifici d’oficines de l’atenció a la ciutadania del Centre de Convivència. A més, dins d’este Pla d’Inversions també es pretén incloure un programa de gestió de la Policia Local per un valor de 16.614,51 euros.



Per últim, també es contempla la compra d’una màquina elevadora per al cementeri municipal amb un cost total de 27.890,50 euros.