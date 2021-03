Picassent resisteix en temps de Falles mirant amb il·lusió cap al futur

Connect on Linked in

A Picassent s’ha ajornat la celebració tradicional de les Falles 2021 seguint les indicacions del Govern valencià i després d’haver-se reunit la Junta Local Fallera, els presidents de les 8 comisions falleres, l’alcaldessa, Conxa García i el regidor de Festes, Jaume Sobrevela.

A l’igual que en la resta del territori valencià, estos dies que serien els més intensos de Falles, es recorda quan el poble s’engalanava per a la festa, així com també l’enrenou de la música de les xarangues acompanyat dels membres de les comissions i la Junta Local Fallera omplint els carrers i donant vida al poble, la celebració dels actes tradicionals com l’entrega de premis, la cavalcada del ninot, els passacarrers, l’ofrena, la missa de Sant Josep, etc.., i tampoc es pot oblidar el so i la llum dels focs d’artifici tan característics d’estes dates.

Enguany a les places i carrers es notarà l’absència dels monuments, tot i això, del balcó del consistori picassentí ja penja una pancarta amb el lema “Més presents que mai. Tornarem!”, acompanyat de l’escut de totes les comissions falleres, la Junta Local Fallera i l’Ajuntament de Picassent. La intenció és recordar que estes dates són molt assenyalades i que el sentiment de la nostra festa per excel·lència queda al cor dels valencians i les valencianes.

“El fet de no poder celebrar les Falles, i més per segon any consecutiu, és dur, però venim d’uns mesos amb una situació sanitària molt complicada. Ara, més que mai, hem de mantindre’ns ferms i apostar per la salut i la seguretat de la ciutadania, i al mateix temps que hem de mirar cap al futur sense perdre la il·lusió, pensant que si tot va bé podrem més endavant celebrar-ho com cal”, afirma l’alcaldessa, Conxa García.