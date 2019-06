Picassent s’adhereix a la commemoració del dia de l’orgull LGTBI

Connect on Linked in

Un any més, l’Ajuntament llança la campanya «Amor és amor» amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania que l’amor és divers, igualitari i no ha de rebre cap tipus de discriminació.



Visualitzar les diferents formes d’estimar, sentir i ser que existeixen a la societat. Amb esta premissa gira la campanya entorn la commemoració del dia de l’orgull LGTBI i que es mostra ja a la façana de l’edifici consistorial a través d’una lona on tres parelles es manifesten la seua estima mútua.



D’esta manera, l’Ajuntament de Picassent, a través de la Regidoria de Benestar Social, es suma a la celebració del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.



Segons ha explicat el regidor de l’àrea, Carles Silla, «Volem sensibilitzar la ciutadania i reivindicar la igualtat del col·lectiu LGTBI per conscienciar dels diferents models de família que tenim a la societat perquè tots son igual de respectables».



Per la seua part, l’alcaldessa, Conxa Garcia, ha volgut destacar que, «És fonamental el paper que juguen les institucions públiques per educar des del respecte. Amb esta campanya volem combatre la discriminació per raó de l’orientació sexual, així com reafirmar el nostre compromís de treballar per la igualtat, el respecte, els drets i la llibertat de totes les persones».