Picassent s’adhereix a la declaració d’alcaldes de Ciutats Amigues de la Infància de Colònia

Els i les responsables de governs locals d’arreu del món renoven el compromís amb els drets de la infància en el 30 aniversari de la convenció sobre els drets del xiquet celebrat fa uns dies a Alemanya



Amb l’objectiu de celebrar el 30 aniversari de la Convenció sobre els drets dels xiquets, les xiquetes i també els i les adolescents, els passats dies 17 i 18 d’octubre va tindre lloc a Colònia (Alemanya), la celebració de la primera cima de Ciutats Amigues de la Infància amb l’objectiu de continuar amb el compromís de millorar la vida, les oportunitats i el benestar d’estos col·lectius a través de la Iniciativa de Ciutats Amigues de la Infància.



Per este motiu, l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, acompanyada per la regidora de l’àrea d’Infància, Raquel Hervás, ha firmat este document d’adhesió a l’Ajuntament situant així a Picassent com ciutat compromesa amb els drets dels menuts i les menudes. «Acollim amb entusiasme esta declaració, un pas històric que ens situa a nivell mundial en el manifest de Ciutats Amigues de la Infància», ha declarat la primera edil.



Recordem que Picassent és un dels 14 municipis de tota la Comunitat que compta amb el segell de Ciutat Amiga de la Infància, una distinció atorgada per Unicef l’any passat, i que suposa el reconeixement a les polítiques i iniciatives impulsades al municipi com ara, el projecte «Oci en família» i la campanya «Creixem Junts», amb l’objectiu d’assignar un arbre a cada menut nascut al municipi mitjançant un taulell amb el nom i cognoms del nadó.