Picassent s’adhereix a la Xarxa d’entitats locals per a desenvolupar els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030

Connect on Linked in

La incorporació a la Xarxa d’Entitats Locals va ser aprovada per majoria de les forces polítiques que composen la corporació municipal al plenari celebrat el passat mes de setembre

L’agenda 2030 Europea i els 17 objectius de Desenvolupament Sostenible en els quals es concreta són una oportunitat per a les persones i per al planeta. L’Ajuntament, continuant amb el camí encetat amb l’EDUSI, es compromet en el futur a esta adhesió.

Esta xarxa té com a principal objectiu afavorir la coordinació d’actuacions per promoure el coneixement, la sensibilització i la implantació dels ODS, promoure aliances que impulsen polítiques de cohesió i oferir serveis d’assessorament i formació de tècnics.

La regidora de l’àrea d’Urbanisme i Medi Ambient, Lola Albert, va participar fa només uns dies, per via telemàtica, en la sessió de constitució de l’Assemblea de la Xarxa, «una cita molt important, -tal i com ha declarat-, per seguir la fulla de ruta i el compromís de treballar i reunir els esforços necessaris per combatre la desigualtat en l’esfera econòmica, social i ambiental dels municipis».

A més, des d’esta Xarxa s’oferiran pautes, informació i propostes d’actuacions per fer front a la crisi provocada per la Covid19 tot i tenint present les premisses de l’agenda 2030.