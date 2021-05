Picassent s’uneix a la commemoració del Dia Mundial contra la LGTBIFÒBIA

Print This Post

L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Benestar Social, llança la campanya «Stop Odi» amb l’objectiu de fer visible la diversitat i educar la ciutadania amb valors com el respecte i la tolerància.

Hui, 17 de maig es celebra el Dia Internacional contra la Lesbofòbia, Homofòbia, Bifòbia i Transfòbia (LGTBIFòbia). A més, es commemora que fa 31 anys es va eliminar l’homosexualitat de la llista de malalties mentals per part de l’Organització Mundial de la Salut. Per tant, és un dia per a lluitar i visibilitzar la discriminació que ha patit i continua patint el col·lectiu LGTBI.

No hem d’oblidar que les persones LGTBI continuen sent perseguides amb penes de presó en més de 70 països arreu del món, i fins i tot, amb pena de mort en més de 6 d’ells. Davant d’eixa Lgtbifòbia, el nostre municipi, demostra el seu respecte i compromís amb la diversitat i els drets humans amb un vídeo promocional i campanya de conscienciació amb la instal·lació de banderoles en diversos punts del municipi.

I és que, l’administració local és fonamental per a combatre la discriminació per orientació sexual i identitat de gènere atès que és la institució pública que treballa més a prop de la ciutadania.

Des de l’àrea de Benestar Social, el regidor, Carles Silla, ha volgut manifestar al respecte que, “Des de l’Ajuntament ens reafirmem amb el nostre compromís de treballar per la diversitat, la igualtat, el respecte, els drets i la llibertat de totes les persones, siga quina siga la seua sexualitat”.