Picassent s’uneix al Dia Mundial Contra el Tabac

La campanya del Dia Mundial contra el tabac arriba a tots els centres escolars del municipi on es cursa l’Educació Secundària Obligatòria

El tabaquisme és un problema de salut pública que causa malaltia, incapacitat i mort, (el fum del tabac conté més de 7.000 substàncies tòxiques, de les quals 69 són cancerígenes). Per això, i per previndre el seu consum, sobretot en el col·lectiu més jove del municipi, l’Ajuntament, a través de la Regidoria de Drogodependència i Prevenció d’Addiccions, està promovent un any més la campanya al voltant del 31 de maig, Dia mundial contra el tabac amb el lema “Una calada, un colp”.

I és que, l’objectiu de la mateixa és conscienciar i sensibilitzar la població, però sobretot els més joves, del caràcter nociu del tabac, dels efectes i riscos que comporta i també, advertir-los de l’alt risc d’habituació i addicció.

A hores d’ara la campanya ja s’ha treballat a l’IES l’Om i al col·legi Sant Cristòfor Màrtir. Durant els pròxims dies ho farà a Les Carolines i a La Nostra Escola Comarcal.

El regidor de l’àrea, Carles Silla, ha volgut destacar al respecte que, «Des de la Unitat de Prevenció de Conductes addictives, UPCCA, es treballa amb la població més jove per previndre l’inici en l’hàbit del tabac i es recorda a totes aquelles persones que vulguen deixar de fumar, tenen al seu abast tot el suport professional i mèdic al Centre de Salut».

