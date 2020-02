Picassent té clar on anirà destinat el pressupost aquest any

Print This Post

Visibilitzar les polítiques socials i apostar per les persones és l’objectiu d’aquest govern mitjançant els pressupostos a afegit el diputat.

Pedro Ruiz Castell, Diputat de València a les Corts Valencianes ha visitat Picassent amb motiu de l’aprovació dels Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a aquest any. A l’Ajuntament de la localitat ha tingut lloc una roda de premsa on ha informat sobre la despesa social i les principals inversions previstes a l’Horta Sud.

L’alcaldessa ha aprofitat per parlar sobre les inversions que és duran a terme en Picassent.

