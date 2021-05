Picassent, un poble capdavanter en la circulació a 30 quilòmetres per hora al seu casc urbà

Des de fa ja anys, l’Ajuntament de Picassent, al seu llistat de carrers té limitada la velocitat a 30 quilòmetres per hora, adelantant-se així a la modificació de la nova normativa de circulació de la DGT que entra hui en vigor.

La Direcció General de Trànsit ha publicat hui la nova normativa sobre la reducció de la velocitat màxima a la qual es pot circular en l’interior de les ciutats. Segons s’assenyala al text normatiu, els nous límits estableixen en 30 quilòmetres per hora la velocitat màxima amb la qual es pot circular en tot el perímetre urbà.

L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, treballa des de fa anys en esta matèria, i ha fet de Picassent un poble 30 implementant-la a poc a poc, mitjançant la instal·lació de senyals informatives, tant verticals com horitzontals, així com també radars pedagògics a la ronda nord i sud que indiquen i consciencien la ciutadania sobre el límit màxim al qual es pot circular en zones urbanes. També les zones infantils estan protegides amb estes mesures que estableixen en 20 el màxim permès.

I és que la seguretat viària al municipi és un dels punts principals sobre els quals treballa constantment l’Ajuntament en coordinació amb la Policia Local. Tal i com assenyala el regidor de Seguretat Ciutadana, Salvador Morató, “L’objectiu és continuar avançant cap a un nou model de ciutat que millore la convivència urbana entre persones i vehicles, i d’esta manera aconseguir nous indicadors per fer de Picassent una ciutat més habitable”.

La nova normativa assenyala que es podrà circular a un màxim de 30 quilòmetres per hora en carreteres amb un únic carril per sentit i s’ampliarà fins a 50 en les zones on hi haja dos o més carrils per cada sentit. A més, en els trams on no hi haja diferència d’altura entre la vorera i la carretera, la velocitat màxima es redueix fins als 20 quilòmetres per hora.

Però l’Ajuntament vol anar més lluny i per això treballa ja en la redacció i implementació d’una nova ordenança de mobilitat que permetrà millorar entre altres coses, protegir el vianant, la peatonalització de carrers, la mobilitat de vehicles VPN, cuidar medi ambient amb la utilització de menys recursos energètics i la conseqüent reducció de la contaminació, entre d’altres.

Els exemples d’aplicació dels nous límits de velocitat en vies urbanes i travessies poden consultar-se ja al web municipal: https://bit.ly/3vW5Ohp