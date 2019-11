Picassent viu el Dia Mundial de la Infància

Connect on Linked in

Els i les escolars del municipi es manifesten hui per cridar fort pels seus somnis, desitjos i drets en una jornada lúdica i plena de color



Enguany es compleixen 30 anys de la Convenció dels Drets de la Infància d’UNICEF, i el nostre municipi, que ja compta amb el segell de Ciutat Amiga de la Infància, s’ha sumat a esta celebració amb una manifestació lúdica que ha eixit des de la plaça Amadeo Lerma traçant un recorregut que ha desfilat pel carrer Torrent fins arribar a la plaça de l’Ajuntament i on han participat l’alumnat de 4t de primària dels centres escolars del municipi, amb la música de la Batucada Borumbaia.

Allí s’ha congregat tota la comitiva cridant fort pels drets dels xiquets i les xiquetes. L’alumnat participant portava una gran tela, formada per diversos colors, i on estaven impresos els somnis, desitjos i els drets que els i les escolars han volgut plasmar en esta jornada reivindicativa. Cal destacar que els i les escolars han estat treballant durant les passades setmanes a través de diversos tallers i activitats baix una temàtica basada en allò que els agrada i que no ells agrada i amb l’objectiu d’empoderar-se a dir «no». Per a la composició de la gran cua de color cada escola ha aportat la seua per formar-ne una sola i que ja es pot vore penjada a la façana de l’Ajuntament.

L’alcaldessa, Conxa Garcia, ha manifestat al seu discurs que «Els xiquets i les xiquetes són el col·lectiu més vulnerable de la nostra societat i és tasca de tots i totes construir un futur millor per a ells i elles».