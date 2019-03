Picassent viu i estima el Teatre

Connect on Linked in

Diversos col·lectius picassentins foren reconeguts ahir per la vesprada, en la gala celebrada a la Casa de Cultura, per la seua aposta pel teatre en les seues programacions. L’actor valencià, Carles Alberola, també va rebre un reconeixement honorífic per la seua trajectòria en el món del teatre

El teatre a Picassent té molta vida. I amb el temps, s’ha convertit en una forma d’expressió més de la ciutadania. Per això enguany, des del Consistori, s’ha manifestat la voluntat de fer visible i també de reconéixer la tasca que desenvolupen els diferents col·lectius i associacions locals així com els centres escolars que aposten pel teatre des de diferents àmbits.

Ahir per la vesprada, va tindre la celebració d’una gala a la Casa de Cultura, tot i coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Teatre. L’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, va ser l’encarregada de fer entrega d’estes mencions i es va mostrar molt orgullosa i així ho va voler manifestar al seu discurs de benvinguda, «Des de la Corporació Municipal som conscients del gran poder que el teatre té per al desenvolupament humà, per això continuem hui apostant per ell, per la cultura i per la llibertat. Hui i sempre continuarem lluitant per la seua difusió i perquè tota la població tinga accés als seus avantatges, tant a través de la programació estable que oferim a la Casa de Cultura, com també amb l’oportunitat de formar part de l’Escola Municipal de Teatre».

Les institucions reconegudes foren: el CEIP Príncep d’Espanya, CEIP Mare de Déu de Vallivana, col·legi Sant Cristòfor Màrtir I i II, CEIP Sant Ignasi de Loiola, Escola Les Carolines, La Nostra Escola Comarcal, l’IES L’Om, Centre de Formació de Persones Adultes, les 8 comissions falleres del municipi, la Junta Local Fallera i el Grup de Teatre de Príncep d’Espanya.

Durant l’acte, també es va fer entrega d’un reconeixement honorífic a Carles Alberola, actor valencià, per la seua trajectòria, i l’alumnat de l’EMT fou l’encarregat de llegir un manifest envers el Dia Mundial del Teatre.

Tot seguit, es va projectar un vídeo-documental produït per l’Escola Municipal del Teatre que donava a conéixer els espais on el teatre és protagonista. Ja per finalitzar la jornada, la pel·lícula «M’esperaràs», presentada en directe pels seus protagonistes, tancava així una celebració amb molt d’accent local.