Picassent viurà les seues Festes Majors 2021 amb una programació adaptada a l’actual situació de pandèmia

L’Ajuntament de Picassent fa pública la programació especial per a les seues Festes Majors en un any en què novament els actes estan marcats per les restriccions sanitàries del moment

La corporació municipal, encapçalada per la regidoria de Festes ha treballat durant els últims mesos per confeccionar una programació diversa que complisca la normativa sanitària davant la covid i permeta celebrar uns dies tan especials amb total seguretat, tot i els temps difícils que estem vivint a causa de la pandèmia. Esta realitat ha obligat a canviar moltes coses i prescindir de gran part dels actes més significatius de les Festes Majors com concursos participatius, trasllats i processons. Si se celebraran, organitzats per la Confraria Mare de Déu de Vallivana, el tradicional novenari (del 29 d’agost al 6 de setembre) i les misses de campanya els dies de la Vallivana i el Crist (8 i 9 de setembre, respectivament), tot amb aforament controlat i limitat



L’Ajuntament, conscient de la situació, ha volgut oferir un temps de celebració que servisca per aportar una pinzellada de color a un temps (massa llarg) que portem vivint en blanc i negre

La programació està dirigida a un públic divers, cap de caràcter massiu. Al llarg dels 10 dies de festa trobem actes per a públic infantil, propostes musicals com l’actuació de Camela el dijous 4 de setembre a les 22 hores o els concerts de les diferents agrupacions musicals locals entre els quals destaca el concert que donarà la Societat Artístico Musical de Picassent amb les mítiques bandes La Guardia, La Frontera i Danza Invisible (divendres 10 de setembre al pàrquing de la piscina municipal), el concert “Recordando a Nino Bravo” protagonitzat per la Societat Musical l’Om de Picassent i el cantant Serafin Zubiri (dimarts 7 de setembre a les 23 h a l’Ermita); i un acte homenatge a tot el personal voluntariat que ha ajudat a la ciutadania picassentina a superar els obstacles que esta pandèmia ha suposat per a molts i moltes (dissabte 4 de setembre a les 19:30 h a l’Ermita)

Enguany, per control d’aforament, l’accés a tots els actes requereix entrada o invitació. En el cas de les entrades es poden adquirir en línia a través de la plataforma www.giglon.com a partir del 20 d’agost i també físicament a la Casa de Cultura a partir del 26 d’agost i en horari de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i de 16:30 a 20 hores. A la Casa de Cultura, en este mateix horari, es podran recollir les invitacions per als actes amb entrada gratuïta

Tota la programació es pot consultar awww.picassent.es i està condicionada a canvis segons l’evolució de la situació davant la covid i les restriccions sanitàries del moment