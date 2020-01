Pilar Bernabé: “Apostem per la creació d’ocupació de qualitat, així com per una formació contínua i gratuïta, i mostra d’això és este pla”

Connect on Linked in

Les 76 persones beneficiàries del pla d’ocupació municipal ‘Oportunitats’ s’han incorporat a treballar a l’Ajuntament de València, en el qual desenvoluparan les seues funcions durant sis mesos. Este programa, dirigit a persones majors de 30 anys, té com a objectiu promoure la inserció laboral d’este col·lectiu.



La responsable de l’àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha remarcat la importància de “dur a terme accions dirigides a combatre la desocupació entre les persones de 30 i 45 anys. Es prenen poques mesures per a este col·lectiu i no els deixarem desatesos”.



El programa Oportunitats, que complix la seua tercera edició i que te el suport d‘una subvenció de Labora d’1.000.000 d’euros, ha permés la contractació durant 6 mesos de 76 persones, de perfils molt variats com a obra de paleta, jardineria, arquitectura o medicina, entre altres.



Bernabé ha recordat que “València Activa compta amb plans d’ocupació per a fomentar la inserció directa i l’ocupabilitat dels col·lectius amb més dificultats, reconeixent les seues necessitats i activant plans i servicis d’acord amb estes”.



El pla contempla, a més de la contractació, accions formatives, assessorament especialitzat i suport en emprenedoria. Per això, la regidora ha defensat que des del consistori “apostem per la creació d’ocupació de qualitat, així com per una formació contínua i gratuïta, i mostra d’això és este pla”.



En aqueix sentit, la regidora ha assenyalat que “és necessari posar en marxa mesures que afavorisquen l’accés a una formació que millore les oportunitats d’este sector de població a l’hora de trobar una ocupació”.



Finalment, Bernabé ha insistit que “des de l’Ajuntament, i més concretament des de València Activa, en este nou any continuarem treballant per a oferir oportunitats a aquelles persones que busquen ocupació, amb especial atenció dels col·lectius que més dificultats tenen a l’hora d’inserir-se en el mercat laboral”.



Per a poder entrar a formar part dels sondejos i ser seleccionades, les persones beneficiàries d’este pla d’ocupació municipal havien d’estar empadronades a València i inscrites en Labora com a demandants d’ocupació i en l’Agència d’Ocupació València Activa, així com ser major de 30 anys.