Pilar Bernabé i Borja Sanjuán es reuneixen amb la Federació Empresarial d’Hostaleria de València

La responsable del Área de Desarrollo Innovador y el concejal de Hacienda escuchan las propuestas de los comerciantes de Ciutat Vella, uno de los distritos más afectados por la covid-19La responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador i el regidor d’Hisenda han escoltat les propostes dels comerciants de Ciutat Vella, un dels districtes més afectats per la covid-19

La responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació de l’Ajuntament de València, Pilar Bernabé, i el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, s’han reunit amb representants de la Federació Empresarial d’Hostaleria de València per a avançar en la redacció de les bases del nou Pla Especial de Reactivació Econòmica i Social de Ciutat Vella, “un dels districtes més afectats per la crisi derivada de la pandèmia, en tractar-se d’una àrea en la qual té especial incidència el turisme”.

Segons ha explicat Bernabé “durant aesta trobada, hem abordat els principals reptes de l’escenari econòmic del districte de Ciutat Vella, ens hem aproximat a esta nova realitat econòmica dels seus barris perquè volem consensuar el nou pla amb els principals agents econòmics i socials del districte de Ciutat Vella”.

Es tracta d’un programa que inclou una línia d’ajudes econòmiques directes per a persones autònomes i pimes i una línia d’accions de promoció per a fomentar el consum en l’hostaleria i comerços del districte.

A més d’abordar qüestions relatives al Pla de Reactivació, Sanjuán els ha traslladat les mesures impulsades des de la sea Regidoria per a fer costat als comerços i hostaleria, com l’exempció de taxes de terrasses durant tot el 2021 i la bonificació de l’IAE als afectats per les obres de la Plaça de la Reina i la Plaça del Mercat.