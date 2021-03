Pilar Latorre és elegida nova Jutgessa de Pau d’Alaquàs

Connect on Linked in

L’Alcalde d’Alaquàs ha agraït la participació de totes les persones presentades al procés així com el treball realitzat per l’anterior Jutgessa de Pau, Carmen Torralba. Ha destacat també la voluntat de tots els grups municipals per arribar a aquest acord unànim

Pilar Latorre Morant ha sigut elegida per unanimitat pel Ple de la Corporació Municipal com a nova Jutgessa de Pau d’Alaquàs. “Assumisc amb molta il·lusió aquest càrrec amb la intenció de posar en valor la importància de la mediació. Per a mi és fonamental conversar amb la ciutadania quan hi ha un conflicte així com prendre contacte amb instituts i asssociacions per tal de fomentar una cultura de la mediació”, ha destacat la mestra jubilada.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, ha destacat per la seua banda la trajectòria de Pilar Latorre i la seua capacitació per al càrrec que desenvoluparà i ha fet un agraïment públic també a l’anterior Jutgessa de Pau, Mª Carmen Torralba Izquierdo per la seua dedicació des de l’any 2012. El primer edil ha agraït també a les 16 persones presentades al procés la seua participació i Compromís i ha destacat que ha la dificultat en la decisió per l’alt nivell de les persones interessades. Ha volgut també destacar la voluntat de totes els grups municipals per arribar a aquest acord unànim.

Pilar Latorre té 73 anys i ha exercit durant 33 anys com a mestra de lengua castellana, valenciana i francesa al col·legi públic Bonavista. Destaca durant tota la seua etapa de docent la seua experiència en funcions de coordinación, mediació, intervenció i intenció formativa, assumint en el mateix centre els càrrecs de tutora, cap de departament i representant en el Consell Escolar. Es va formar en diverses disciplines complementàries de l’educació com la resolució pacífica de conflictes en l’aula i compta també amb una gran capacitat i competencia en les relacions personals i interpersonals en l’àmbit ciutadà gràcies a la seua participación activa en els diversos Fòrums d’Alaquàs.

Activista cultural, Pilar està lligada a una gran quanitat de moviments associatius. Pertany al col·lectiu Alaquàs Debat, és voluntària del projecte Cor de Vila, és una de les protagonistas de l’Associació de Poetes i Poetesses d’Alaquàs. Actualment és alumna del Centre Públic de Formació de Persones Adultes Enric Valor d’Alaquàs així com de la Universitat Popular d’Alaquàs UnPàs.