Pilotaris de prestigi, en l’IV Trofeu Ciutat de Torrent

L’esdeveniment esportiu reuneix grans figures de la pilota valenciana com De la Vega o Soro III

El trinquet municipal José María Veguer acull la quarta edició del Trofeu Ciutat de Torrent de pilota valenciana. El campionat se celebrarà els dies 18, 20 i 27 de juliol a les 19 hores, amb un cartell format pels millors pilotaris del moment. L’alcalde Jesús Ros i la regidora d’Esports, Susi Ferrer, han presentat el torneig aquest matí davant els mitjans de comunicació. L’alcalde ha descrit l’esdeveniment com “un dels esdeveniments esportius més importants de l’agenda de la ciutat de Torrent i una forma estupenda de fomentar l’esport local”. La regidora d’Esports, per part seua, ha volgut “animar els i les torrentinas a acudir àdhuc torneig solidari, que en les anteriors edicions ha tingut molt bon acolliment”.

El torneig es jugarà en trios per a aconseguir més dinamisme i espectacle, i comptarà amb dos semifinals i una final. La primera semifinal es disputarà el dijous 18 entre el trio de Puchol II, Raúl i Carlos, i el trio de De la Vega, Jesús i Nacho. La segona semifinal se celebrarà el dissabte 20 i competiran Soro III, Pere i Tomàs II contra Francés, Félix i Monrabal II. Després d’aquestes dues jornades, tindrà lloc la gran final el dissabte 27.

Les entrades per a les semifinals costaran 5 € cadascuna i la gran final tindrà un preu de 8 €. Per als i les amants de la pilota que vulguen gaudir dels tres dies de torneig, existirà un pack per a assistir a tots els partits per 10 €. Els beneficis del torneig, de caràcter solidari, es destinaran a les associacions ARTIC i Caritas de la Sagrada Família.

Natalio, pilotari i referent en la pilota local, ha volgut agrair a l’Ajuntament de Torrent, per “estar col·laborant amb la pilota valenciana, alguna cosa que necessitava Torrent des de fa anys”. El pilotari Soro III també ha destacat la col·laboració: “A Torrent venim tots molt a gust, perquè el club i l’ajuntament fan un gran esforç per a fomentar la pilota amb aquest tipus de tornejos”.

Raúl, un dels pilotaris que participaran en el torneig, ha mostrat el seu orgull per formar part de l’esdeveniment: “Vull agrair al club per comptar amb mi per a jugar en aquest torneig. El trinquet municipal de Torrent té un ambient especial a l’estiu”. El pilotari Jesús, guanyador de la segona edició del Trofeu Ciutat de Torrent, ha fet referència al “gran nivell del cartell, compost per les figures més importants de la pilota valenciana”.

El trinquet municpal de Torrent és públic des de finals de 2018. L’alcalde Jesús Ros ha assegurat que “l’adquisició d’aquesta instal·lació esportiva ha permés que Torrent tinga unes instal·lacions públiques per a fomentar la pilota valenciana”. Ha explicat, a més, els canvis que es duran a terme pròximament, com la modificació dels vestuaris o la construcció d’una sala de formació.