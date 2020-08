Pla de Desinfecció i Neteja específic anti #COVID19 en els col·legis d’Alzira

Print This Post

L’Ajuntament d’Alzira, a través de la regidoria de Serveis Urbans, ha elaborat un Pla de Neteja i Desinfecció específic del Covid-19 per a aplicar-lo en tots els centres educatius, amb mesures de reforç continuades de cara a l’inici del curs escolar.

Este Pla complementa la neteja habitual que es realitza durant el curs i les actuacions extraordinàries de desinfecció front al Covid-19. D’esta manera s’ha establit que cada centre comptarà amb una persona que s’encarregarà del control de la neteja especial en un horari matinal establit per a tal finalitat. A això se sumen les tasques habituals de neteja i desinfecció en horari de vesprada.

El Pla de Desinfecció i neteja consistirà en: neteja de bays, poms, baranes, portes, marcs i totes les zones i espais comuns com l’entrada, secretaria, direcció, corredors, escales o accessos, així com també sòls, taules, mobles, telèfons, ordinadors, cadires o butaques, i qualsevol material o superfície que puga estar en contacte amb els xiquets, com a ascensors, enrajolats, marbres, matalassets i joguets.

D’igual forma es realitzarà una adequada ventilació dels locals, com les aules o espais comuns, que haurà de realitzar-se de manera natural diverses vegades al dia, amb anterioritat i en finalitzar l’ús de les aules.

El Pla contempla també el tractament dels residus amb un sistema de recollida i eliminació dels residus generats en el centre docent, en el qual s’haurà de disposar de papereres amb bossa interior, que hauran de ser netejades i desinfectades almenys una vegada al dia.

Fernando Pascual, regidor encarregat de l’àrea de Serveis Urbans, ha recordat que “s’ha treballat durant tot l’estiu per a preparar i dissenyar un Pla de Neteja complet que complisca amb la normativa en tots els col·legis, a més de les tasques habituals de manteniment que es realitzen durant el període estival en els centres”.

Indicar, a més, que el Pla de reforç també inclou recomanacions i directrius en relació a les mesures de prevenció i higiene front al Covid-19 per a les activitats i instal·lacions del centre, durant el curs 2020-21, les quals podran ser actualitzades quan els canvis de la situació epidemiològica així ho requerisquen.

Fernando Pascual, assenyala a més que “l’adopció i seguiment de les mesures contemplades en el Pla de Neteja i desinfecció té com a objectiu contribuir a que el personal del centre, alumnat i famílies afronten l’obertura dels centres en el curs actual de manera segura i que totes estes mesures contribuïsquen a reduir el risc de contagis.