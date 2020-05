Pla Reactivació Comerç Local Alaquàs

Connect on Linked in

Aquesta campanya forma part del Pla Activa Alaquàs, el pla estratègic de reactivació econòmica local per a famílies, comerços, autònoms i pimes que l’Ajuntament d’Alaquàs està posant en marxa. En concret les línies d’activació del comerç local tenen una dotació de 300.000 euros.

L’Ajuntament d’Alaquàs ha llançat una campanya de promoció del comerç local amb l’objectiu d’ajudar a la seua reactivació econòmica. Sota l’eslògan “Per a comprar, queda’t a Alaquàs. Fem comerç, fem poble”, la iniciativa té per objectiu estimular a les veïnes i veïns d’Alaquàs a comprar en els establiments del municipi, col·laborant així a la seua recuperació després d’aquests mesos en els que la majoria dels negocis locals han hagut de tancar les seues portes.

La campanya conté diferents accions de promoció per atraure l’atenció de les veïnes i veïns. L’Ajuntament ha creat una imatge atractiva i original que es podrà veure en els diferents suports publicitaris que hi ha als carrers d’Alaquàs com MUPIS, pancartes i la finestra informativa multimèdia, i que convidarà a la ciutadania a realitzar les seues compres en el municipi. La campanya es reforçarà amb un vídeo de promoció sobre el comerç local i en el que ha participat un gran representació del teixit comercial del poble.

Aquesta iniciativa forma part del Pla Activa Alaquàs, el pla estratègic de reactivació econòmica local per a famílies, comerços, autònoms i pimes que l’Ajuntament d’Alaquàs està posant en marxa. Les línies d’activació del comerç local estan dotades amb un pressupost de 300.000 euros. Del total, 200.000 euros aniran destinats a ajudes directes per a comerços i autònoms i campanyes de promoció directa del comerç i restauració local.

Dins de les ajudes promogudes per l’Ajuntament d’Alaquàs amb els comerços destaca també la supressió, fins el 31 de desembre, de les taxes d’ocupació de la via pública per a taules i cadires dels bars, cafeteries i restaurants així com del mercat ambulant. Una iniciativa que suposa una injecció de vora 100.000 euros en l’economia local.

Aquest pla es completa amb altres accions ja iniciades per tal d’oferir un servei d’assessorament i d’ajuda amb caràcter d’urgència. Per això, l’Ajuntament va reforçar el servei d’emissió de certificats digitals que ofereix l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’Alaquàs per tal que totes les persones interessades pogueren sol·licitar les ajudes corresponents. En aquest servei van ser ateses més de 100 persones.