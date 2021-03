Plàstic reciclat, tortugues i falles

Print This Post

El vestit de fallera elaborat amb botelles i gots reciclats i els seus adreços de pots de llanda o càpsules de café protagonitza la solta de dues tortugues en El Saler



La Fundació Oceanográfic i l’artista Rosa Montesa tornen a col·laborar per a divulgar el problema de la contaminació marina



La platja de la Garrofera, en El Saler de València, ha viscut el passat dia 15 de març una solta de tortugues insòlita i especialment connectada amb les festes que haurien d’estar celebrant-se en aquestes dates, les Falles, i amb la labor de conscienciació de la Fundació Oceanogràfic.



Abillada amb un espectacular vestit de fallera creat a base de productes de plàstic per l’artista Rosa Montesa, que representa la lluita contra la contaminació incontenible i massiva a nivell planetari dels plàstics d’un sol ús, la jove Mar Lafuente va reintegrar a la mar dos joves exemplars de tortugues babaues (Caretta caretta) capturades accidentalment en labors de pesca.

El reciclatge creatiu de Rosa Montesa

El “ecotraje” de fallera és un disseny de Rosa Montesa, Rosa Andrés i la fotògrafa Eva Ripoll. S’ha elaborat a partir de gots de plàstic i botelles d’aigua i els seus complements s’han creat amb pots de llanda, llavors o càpsules de café. Fins a les sabates estan fets amb botelles de plàstic.



Rosa Montesa, reconeguda artista del reciclatge creatiu, comparteix el seu talent i el seu bon fer des de la seua pàgina web i ha col·laborat en diferents ocasions amb l’Oceanográfic amb notable accions encaminades a mostrar el reciclatge del plàstic d’un sol ús com una de les vies que obrin l’esperança i serveixen per a la conscienciació de la societat.



Entre ells destaca l’exposició de meduses permanent elaborada a partir de recipients de plàstic, tallers o el pesebre submergible que s’exhibeix cada any en els tancs de l’Oceanogràfic.

Dues tortugues procedents de Borriana

La connexió entre Rosa Montesa i la Fundació Oceanogràfic no es pot expressar millor que amb el fet que el seu ja famós vestit de fallera haja servit per a manifestar i representar d’una forma bella l’amenaça que suposa per a les tortugues el plàstic.



Les dues tortugues que van tornar a la mar de la mà de Mar Lafuente, abillada amb el famós vestit de fallera, van ser rescatades gràcies a la col·laboració dels pescadors de Borriana, de l’embarcació Simar, que van avisar al 112 i així es va activar la Xarxa de Varamientos, composta per la Generalitat Valenciana, Universitat de València i la Fundació Oceanogràfic.



D’aquesta manera van poder rebre el diagnòstic i atencions veterinàries en l’ARCA de la Mar de la seua malaltia, que era l’embòlia gasosa – el mal del bussejador- provocada per l’arrossegament i ràpida emersió.



Poques setmanes després els dos quelonios van recuperar la seua salut i han pogut tornar a la mar, a un territori cada vegada inhòspit per a aquesta espècie.