Donades les circumstàncies esdevingudes els últims mesos per la pandèmia del COVID-19, des de la plataforma Indignats amb Renfe, volem denunciar i fer públiques les conseqüències que estàn tenint les mesures preses en quant al transport públic, en aquest càs el servei públic de ferrocarril en les Rodalies i Mitjanes Distàncies.

Els punts que volem denunciar i amb els que volem plantejar una alternativa des del punt de vista de les usuàries del servei, son els següents:

La no presa de mesures de prevenció per a que siga un mitjà de transport en les condicions de pandèmia, tant per a les usuàries com per a les treballadores, com la delimitació de distàncies de seguretat tant als trens com a totes les estacions, l’instal.lació de mampares de seguretat, l’obertura de torns a totes les estacions per evitar les masificacions i poder mantindre les distàncies de seguretat.

– La reducció de serveis, especialment en les línies de Mitjana Distància, moltes d’elles com la línia d’Alcoi, Conca ó Terol, que ja tenen un servei baix mínims, que amb la nova normalitat, encara va a vore’s reduit més, en un 50%, deixant pràcticament incomunicades i sense servei, les comarques i poblacions per les que travesen, posant en perill el futur d’aquestes línies i serveis.

– La nula promoció del transport públic, en aquest càs del ferrocarril, com a un mitjà de transport segur, davant la situació de pandèmia pel COVID-19.

Des de la Plataforma d’Indignats volem mostrar la nostra preocupació perquè la desescalada avança i el servei de Rodalia i MD no està sent considerat, programat i adequat a les necessitats que anirem tenint segons avancem cap a la “nova normalitat” les persones usuàries, les treballadores de la empresa, la vertebració del territori i el Medi Ambient.