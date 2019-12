Connect on Linked in

El diumenge passat, dia 8, la Plataforma per la Llei de la Dependència de la Ribera va celebrar un dinar de germanor en el Casino dels Carreters per a commemorar el 13 Aniversari de la promulgació d’aquesta llei de la Promoció de l’Autonomia Personal i d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència. Abans del dinar, les persona assistents van donar la seva confiança a les quatre persones que representaran a la Plataforma de la Ribera en els actes que, en ocasió de la celebració de l’aniversari, es realitzaran, organitzats per la Coordinadora de les Plataformes de València, Castelló i Alacant, en el Centre de Congressos “Ciutat dÉlx” a les 12 del dia 14 d’aquest mes.

Les Plataformes aprofitaran l’ocasió per a reivindicar a les autoritats, tant estatals com autonòmiques i locals l’eliminació de les llistes d’espera, el compliment dels terminis marcats per la llei, la concessió de l’assistent personal a les persones que l’han sol·licitat així com el seu puntual finançament. També tornaran a insistir en la reclamació per responsabilitat patrimonial de totes les quantitats cobrades il·legalment així com l’augment de l’oferta dels centres i serveis per a la promoció de l’autonomia personal, l’augment de places públiques en els centres, la compatibilitat dels serveis i solucionar la situació de precarietat dels centres i residències privades concertades.



Encara que les Plataformes reconeixen els valors d’aquesta Llei i els avanços i millores en l’aplicació de la mateixa en la nostra Comunitat Autònoma en aquests quatre últims anys, també volen celebrar aquest 13 Aniversari reivindicant totes aquelles millores que, a més d’estar contemplades en la Llei, són necessàries per a millorar la qualitat de vida de les persones en situació de dependència i de les seves famílies.

Plataforma per la Llei de la Dependència de la Ribera.