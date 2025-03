Plataforma per la Llengua demana la nul·litat de la consulta lingüística davant la falta de transparència

El 58,61 % de les famílies que estaven cridades a votar en l’elecció de la llengua base per als seus fills ha participat en el procés celebrat entre el 25 de febrer i el 4 de març. Un total de 339.411 famílies.

Plataforma per la Llengua ha demanat la nul·litat de la consulta per falta de transparència i errors tècnics.

Denuncien el col·lapse del web el primer dia, problemes per triar el valencià en mòbils en format vertical, dificultats d’accés amb clau pròpia i el no reconeixement de dades de representants legals amb NIE. També critiquen que no s’ha permés votar a famílies amb fills d’acollida, en procés d’adopció o amb alumnes amb necessitats especials. A més, la bretxa digital ha obligat els centres a solucionar els obstacles del procés.

També denuncien que les regles de percentatges estableixen un màxim de temps d’estudi en valencià del 65 %, mentre que el màxim del castellà arribarà al 80 %, almenys a l’etapa infantil.

La integració és un altre dels problemes que preocupa a Plataforma per la Llengua en aquells grups on la llengua base siga el castellà.

Pel que fa al recorregut de la consulta, des de la Plataforma asseguren que l’anomenada Llei de Llibertat Eduactiva té els dies comptats.

Plataforma per la Llengua ha creat un formulari web perquè la ciutadania expose els seus motius per a estudiar en valencià. Amb estes aportacions, l’entitat crearà una gran pancarta per a la manifestació convocada a Alacant el pròxim 12 d’abril.