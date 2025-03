Plataforma per la Llengua presentarà una instància pels problemes d’accessibilitat de la consulta per a triar el valencià a l’escola

El web de la consulta no està adaptat al format mòbil i només permet triar el valencià en posició horitzontal, no en vertical

Plataforma per la Llengua recull a través d’un formulari web els motius per a defensar la llengua pròpia les aules: s’incorporaran a una pancarta a la manifestació del 12 d’abril a Alacant

València, 28 de febrer.- Plataforma per la Llengua mou fitxa per respondre a les nombroses incidències tècniques que han marcat les primeres jornades de la consulta per triar la llengua base a l’escola, i sobretot per la impossibilitat de triar el valencià en el format vertical del web des dels mòbils. L’entitat presentarà una queixa perquè no es compleixen els requisits sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, i denuncia que aquests errors comprometen la transparència i la validesa del procés, i vulneren el principi de seguretat jurídica i els drets dels participants.

La legislació europea i estatal estableix que les administracions han de garantir l’accessibilitat de les seves plataformes digitals. Un disseny web o una aplicació mòbil, com és aquest cas, que dificulta o impedeix l’elecció de determinades opcions en funció del dispositiu no compleix amb els requisits legalment establerts.

En paral·lel, l’entitat continua treballant per a defensar que es trie el valencià a l’escola i vol donar veu a la gent perquè expose els seus motius per a escollir la llengua pròpia a les aules. Per això, convida tothom a compartir els seus arguments en defensa del valencià a l’escola a través del formulari públic que mantindrà obert fins al 23 de març. Amb aquestes aportacions, l’entitat crearà una gran pancarta emmarcada en la campanya «La llengua no es toca», en què figuraran els motius de la societat valenciana per defensar l’escola en valencià, i que eixirà als carrers a la propera manifestació a Alacant el 12 d’abril.

A més, l’organització posa a disposició de tothom les banderoles per a penjar als balcons amb el lema «La llengua no es toca». L’entitat en va oferir a la darrera Festa pel Valencià a Benimaclet i va esgotar-ne les existències. Ara se‘n poden sol·licitar al correu lallenguanoestoca@plataforma-llengua.cat. D’altra banda, a la botiga digital es poden trobar les samarretes verdes, que cada dijous omplin els centres educatius a favor de la llengua pròpia.

Més de mig centenar de trobades i accions de tot tipus

Plataforma per la Llengua impulsa des de fa setmanes “Tria valencià”, la campanya per fomentar l’elecció d’aquesta llengua per part de les famílies i conscienciar-les dels beneficis de triar valencià a la consulta de llengua base que va activar aquest dimarts 25 de febrer la Generalitat Valenciana. Ho ha fet a través de guies explicatives i d’ajuda per a poder efectuar correctament la votació, i també difondrà vídeos amb declaracions d’usuaris que defensen amb diferents motius la llengua pròpia i l’elecció del valencià a les escoles.

L’entitat ha organitzat també més de mig centenar de trobades a centres educatius, ajuntaments i universitats perquè els pares coneguen aquestes premisses i per animar la ciutadania a denunciar les mancances de la nova llei educativa. Contra aquesta llei ja s’hi han posicionat també ajuntaments com el de Xàbia o Canals, on fins i tot representants del Partit Popular han mostrat suport institucional a la demanda de retirada de la consulta i revisió del model educatiu proposat per la Llei Rovira.