Ple de l’Ajuntament de l’Alcúdia

Connect on Linked in

L’últim dimarts del mes de maig, es va celebrar la sessió plenària i telemàtica de l’ajuntament de l’Alcúdia, amb l’absència de l’alcalde, Andreu Salom i el regidor del PSPV, Bertomeu Bohigues, per motius justificats.

El ple comptava amb 14 punts de l’ordre del dia, tots aprovats, la major part d’ells per unanimitat dels tres grups polítics que conformen el consistori, PSPV_PSOE, Compromís per l’Alcúdia i PP. Així va ocórrer amb les adhesions tant a la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians com al conveni de col·laboració per al desenvolupament de la iniciativa de formació oberta “Aula Mentor”.

També van ser aprovades per unanimitat les participacions de l’ajuntament en les dues convocatòries del pla Reacciona de l’àrea de medi ambient de la Diputació de València que ja es van demanar l’any passat i quedaren exemptes per falta de consignació pressupostària de l’ens provincial. Es tracta de l’execució de les obres de millora en la sectorització de la xarxa d’abastiment d’aigua potable i la implantació del pla local de gestió de residus.

També es va aprovar, en este cas amb l’abstenció dels 6 regidors i regidores de l’oposició i el vot a favor dels 9 representants del PSPV presents al plenari, el compromís de consignar en el pressupost municipal de l’any que ve la quantitat de 437.000 euros per a l’execució del projecte de millora de la urbanització de l’avinguda de Guadassuar, el qual té un cost previst de 763.854 euros en total.

L’ajuntament compta ja en l’any present amb una consignació al pressupost de 153.000 euros i una aportació per part de la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de 200.000 € en la present anualitat i un compromís d’altres 345.000 € en 2022.

Es tracta d’un gran projecte que pacificarà el trànsit d’un tram de la CV-50 al seu pas per l’Alcúdia, des de la rotonda de l’institut fins a la rotonda del Serrallo. Algunes de les actuacions que van a fer-se que ja havien sigut reclamades pel veïnat en dues edicions dels Pressupostos participatius, en que es demanava l’ampliació de les voreres. Un cop obtingut el permís de Conselleria per tal de poder actuar en esta via, l’actuació va ser contemplada en el programa “Reconstruïm Pobles” que es va presentar ara fa un any i que contempla el començament de les obres a finals del 2021.

L’ajuntament es va adherir, per unanimitat, a la petició de la FSMCV de que es rectifiquen les afirmacions recollides en el BOE sobre els orígens de les bandes de música valencianes, en la recent declaració de les societats musicals de la Comunitat Valenciana com a manifestació representativa del Patrimoni Cultural Immaterial, en la qual s’afirma que “l’origen de les bandes es deu a un moviment mimètic al de les agrupacions corals catalanes (Clavé)”. En l’escrit s’afirma, entre d’altres coses, que “la frase en si mateixa resulta errònia, a més d’incompleta”, i s’incideix en diferents aspectes que qüestionen tal informació.

La resta de mocions dels tres partits, també es van aprovar :

Proposta per a la visibilització de l’autisme, presentada pel PP: Unanimitat

Proposta en suport a la iniciativa per elaborar una llei que garantisca el dret d’habitatge, presentada per Compromís: aprovada amb l’abstenció del PP (11 a favor-2 abstencions)

Proposta amb motiu del Dia Internacional contra l’assetjament escolar, presentada pel PSPV: Unanimitat

Proposta per que condecoren amb l’Alta Distinció de la Generalitat Enric Valor, presentada per Compromís: Unanimitat

Proposta contra la LGTBI fòbia, presentada per via d’urgència pel PSPV: Unanimitat