Pluja d’escriptores a Almussafes

La Biblioteca Pública Municipal incorpora al seu catàleg exemplars de les últimes obres de les autores locals Ame Soler, Sara Ferrando i Bàrbara Benavent



El fons bibliogràfic ha crescut aquest mes d’octubre amb l’adquisició d’un total de 37 obres per a diferents tipus de públic

L’Ajuntament d’Almussafes aposta per la promoció del talent local amb la incorporació de diversos exemplars dels llibres de les joves autores locals Ame Soler, Sara Ferrando i Bàrbara Benavent a la seua Biblioteca Pública Municipal. Les seues obres, ‘Akelarre’, ‘Afterlife’ i ‘Mamá, soy un niño espacial’ ja estan disponibles per al seu préstec. El regidor de Cultura, Alex Fuentes, destaca que “malgrat tractar temes molt diferents, tenen en comú que estan creades per dones joves que han decidit utilitzar aquest mitjà com a vehicle per a expressar les seues inquietuds i donar visibilitat a realitats que moltes vegades queden al marge per a gran part de la societat”. Al costat d’aquestes obres, s’han incorporat al fons bibliogràfic altres 34 obres literàries i 12 treballs audiovisuals.



Les escriptores locals són les protagonistes aquest mes d’octubre a la Biblioteca Pública Municipal d’Almussafes. La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de la població acaba d’incorporar al seu fons bibliogràfic diferents exemplars dels últims llibres de les joves Ame Soler Escrivà, Sara Ferrando Estarlich i Bàrbara Benavent Rovira, que abasten àmbits tan dispars com la novel·la de misteri i intriga, l’activisme feminista i el conte amb valors.



“Aquest 2020 estem vivint una autèntica eclosió de talent en la localitat a nivell literari. En molt poc temps s’han editat aquestes tres obres que, malgrat tractar temes molt diferents, tenen en comú que estan creades per dones joves que han decidit utilitzar aquest mitjà com a vehicle per a expressar les seues inquietuds i donar visibilitat a realitats que moltes vegades queden al marge per a gran part de la societat”, ressalta el regidor de Cultura, Alex Fuentes.



L’artista Ame Soler presenta ‘Akelarre’, de l’Editorial Bruguera. Dirigida al públic jove i adult, amb ella continua denunciant injustícies socials directament relacionades amb la figura de la dona. Com no podia ser d’una altra forma, donada la seua trajectòria, la il·lustració té un gran pes en aquesta història, en la qual es recullen diverses reflexions amb un clar estil poètic.



La novel·lista Sara Ferrando ha aconseguit materialitzar aquest 2020 el seu projecte literari, ‘Afterlife’ (Punt Roig Llibres). Amb tan sols 17 anys, ha donat forma a una història escrita íntegrament en anglés i dirigida especialment al públic juvenil en la qual les persones que s’atrevisquen a endinsar-se en ella trobaran maleficis, esperits i ancestres familiars.



Finalment, també ha arribat a la biblioteca el primer llibre de la mestra almussafenya Bàrbara Benavent Rovira. ‘Mamà, sóc un xiquet espacial’, de l’Editorial Sar Alejandría, és un conte que se centra en tractar valors com el respecte, l’amistat i la inclusió a través de la mirada innocent d’una xiqueta anomenada Ana. A través de la protagonista, Benavent parla sobre la diversitat funcional i reivindica el paper dels mestres i mestres de pedagogia terapèutica en els centres educatius.



Altres novetats

Aquests són tres dels 37 títols que s’han incorporat aquest mes d’octubre al fons bibliogràfic de la Biblioteca Pública Municipal i que, per tant, ja estan disponibles per al préstec per part de la ciutadania. A més dels ja comentats, en la categoria d’adults s’han adquirit exemplars de 15 títols diferents, entre els quals hi ha novel·les, assajos i fins i tot receptaris. En la categoria de llibres juvenils s’han sumat 8 obres, que abasten diferents temàtiques i llengües, atés que n’hi ha en valencià, castellà i anglés. El públic infantil trobarà entre l’àmplia varietat de llibres dirigits a aquest col·lectiu 11 nous títols, entre els protagonistes dels quals es troben dinosaures, abelles, dofins o girafes, entre altres animals.



Finalment, entre les novetats també s’han inclòs 12 treballs audiovisuals, com les pel·lícules espanyoles ‘Mientras dure la guerra’, ‘Litus’ i ‘Barcelona 1714’, la tercera temporada de la sèrie ‘Versailles’ i la sisena de ‘The Blacklist’ o les cintes d’animació ‘Mascotas 2’ i ‘Dragon Ball Z: La resurrección de F’.