Poblats Marítims deValència és l’escenari triat per a desenvolupar el projecte pilot europeu MAtchUP, sota el nom ‘El Marítim Innova’

Cada node posseeix diversos panells informatius, eficients energèticament, sobre els recursos de mobilitat pròxims en temps real i d’incidències relacionades

Poblats Marítims és l’escenari triat per a desenvolupar el projecte pilot europeu MAtchUP, que sota el nom ‘El Marítim Innova’ perseguix dissenyar i implementar solucions innovadores en els sectors de l’energia, la mobilitat i les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) per a millorar la vida dels veïns i veïnes. En concret, s’estima la creació d’un total de 52 accions amb panells eficients energèticament, que s’alimenten per energia solar amb panells fotovoltaics i que han estat dissenyats i instaurats per l’empresa ETRA investigació i desenvolupament de manera conjunta amb l’EMT i el centre d’innovació de Las Naves. El regidor d’Innovació de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha posat en valor una iniciativa en la qual “s’està conjuminant dos pilars fonamentals per a este equip de govern: la mobilitat sostenible i a l’eficiència energètica”.



Galiana, qui ha valorat molt positivament el projecte, ha avançat que si les accions realitzades dins del projecte MAtchUP, que va arrencar en 2017 amb una inversió per a València de 5,5 milions d’euros, reben el suport de la ciutadania i resulten d’utilitat, “es podria contemplar la possibilitat de replicar este pilot a altres barris de la ciutat en els quals també seria interessant poder donar este servici innovador”. La primera acció de mobilitat que ha posat en marxa MAtchUP a la ciutat de València és la instal·lació de 7 panells informatius multimodals que se situen en l’estació del Cabanyal-Blasco Ibáñez, estació del Cabanyal-Serradora, carrer de la Reina, carrer Doctor Marcos Sopena, Mercat del Cabanyal, carrer Serradora (al costat de la parada d’autobús de la porta del centre de salut), i en la plaça Armada Espanyola. En les pròximes setmanes està previst que es col·loque un nou panell en La Marina de València.



Els valencians i les valencianes que s’acosten a algun d’estos dos nodes multimodals de Els Poblats Marítims, trobaran pantalles interactives de tinta electrònica alimentades amb energia solar en les quals podran consultar informació d’utilitat i les dades de la qual estan integrats en la plataforma VLCi de l’Ajuntament de València. Amb estos panells, la ciutadania accedirà en temps real a informació relativa a mitjans de transport urbans públics que té al voltant de la zona com a estacions de metro, les parades d’autobusos de l’EMT, les estacions de lloguer de bicicletes públiques, així com les incidències relacionades amb estos servicis de transport.

En estesentit, la col·laboració a l’EMT permet que els panells ofereixen informació de les arribades dels autobusos en temps real i que es mostren els tuits emesos des del compte oficial amb l’etiqueta #InfoEMT per a comunicar l’última hora del servici i les possibles alteracions de les línies. A més de l’Ajuntament de València, l’EMT i el centre d’innovació Las Naves, participen en el projecte europeu MAtchUP a València WITRAC, la fundació municipal València Clima i Energia, la Universitat Politècnica de València (UPV), ETRA investigació i desenvolupament, l’Institut Tecnològic de l’Energia (ITE) i Sènior Europa, S.L. (KVELOCE).