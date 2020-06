Podem Xirivella presenta una proposta de consens per a la modificació d’estatuts del consorci aigües de l’horta

La formació morada entén que seria un error que Compromís judicialitzara el conflicte i fa una crida al diàleg per a tornar a la senda del consens.



Podem Xirivella ha registrat la seua proposta per a la modificació dels Estatuts del Consorci Aigües de l’Horta, l’ens públic per a la gestió mancomunada del servei de l’aigua dels municipis membres.



L’objectiu que persegueix aquesta modificació és democratitzar el seu funcionament, ja que des de Podem entenen que moltes de les competències capitals que actualment resideixen en la reduïda Junta de Govern, deurien de poder ser debatudes i decidides per l’Assemblea, on estan presents tots els partits polítics.



A l’assemblea del passat dia 11 de juny els representants del Pspv-psoe, van aprofitar la nova majoria que ostenten per a aprovar un polèmic punt que invalidava un acord de modificació d’Estatuts aprovat en l’anterior mandat sense cap vot en contra, i amb només dos abstencions. A rengló seguit, s’aprovava també un altre punt que obria de nou el procés i establia un termini per a la presentació de noves propostes.



Davant això, Compromís va anunciar que estudiaria accions legals contra els representants del Pspv-Psoe en el Consorci per aquesta polèmica decisió.



En Podem en canvi, pensen que encara que comparteixen els motius, seria contraproduent judicialitzar el conflicte perquè dilataria moltíssim el procés. Per aquest motiu, han presentat una proposta de modificació d’estatuts en la línia dels que ja van ser aprovats amb ampli consens a l’anterior mandat i estenen la mà a la resta de formacions polítiques per a establir un marc de diàleg previ a la votació del document en assemblea.



Segons la seua portaveu Karin Jansen «la ciutadania el que espera de nosaltres és capacitat de diàleg per a arribar a acords, més en qüestions com aquesta en la que tots els grups estem d’acord». I finalitza dient «tenim molta feina per davant per aconseguir no només la modificació d’estatuts, sinó també anar dotant el Consorci de recursos propis per a estar en disposició d´asumir el servei quan finalitze el contracte vigent amb l’empresa adjudicatària».