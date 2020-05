Podemos Paterna exigeix a l’ajuntament el manteniment dels espais naturals

Connect on Linked in

Podemos recorda que la Vallesa, els Moles i l’Horta de Paterna estan sent els espais naturals més visitats durant la desescalada del confinament

Podemos exigeix un pla específic per a cadascun dels paratges per a l’eliminació d’abocaments il·legals, l’adequació de camins i un pla de reactivació específic per a l’horta de Paterna

Si alguna cosa ha quedat clar durant la pandèmia, és la necessitat d’espais naturals per a l’esplai i oci de la ciutadania. Perquè es pot viure sense moltes de les coses que consideràvem imprescindibles, però que el confinament ha demostrat innecessàries i ha relegat. No obstant això, amb la desescalada, la ciutadania ha buscat espais oberts i pròxims on respirar i escampar-se sense por al contagi. En aquest sentit des de Podemos Paterna reclamen més atenció als paratges naturals de Paterna perquè la ciutadania puga desfrutar d’ells en tota la seua plenitud.

Durant els primers dies de la desescalada del confinament infantil, l’horta de Paterna va rebre més visites que mai.

Els xiquets i xiquetes paterners van poder descobrir el vertader productor i magatzem d’aliments que tenen al costat de casa i conéixer de primera mà als seus productors i principals productes. En aquest sentit, des de Podemos-Paterna volen agrair la labor de difusió de valors de l’horta realitzada per la Granja Julia. Per això la formació habitada exigeix a l’ajuntament de Paterna un pla de revitalització de l’horta que afavorisca la reutilització de camps en desús, la creació d’horts comunitaris, l’adequació de camins, la vigilància per a evitar robatoris i un pla per a netejar els abocadors il·legals i els abocaments d’aigües fecals a les séquies.

Un altre dels paratges que reivindica Podemos, la Vallesa, també es troba amb punts degradats per abocaments d’enderrocs, falta de senyalització de camins i excés de sengles obertes que afavoreixen l’erosió del sòl boscós. En aquest sentit, Podemos Paterna, es fa ressò de la reivindicació històrica de l’Associació de Veïns de la Canyada i exigeix la realització del PR (xicotet recorregut) de la Vallesa. Un PR que va ser dissenyat per l’associació veïnal i que compta amb l’aval d’especialistes en aquesta mena de rutes. A més, consideren, que amb aquesta senyalització i el segellament d’altres sendes i trialeras, s’ajudaria a la regeneració de la massa boscosa i es posaria en valor el bosc i els seus elements més significatius: ruïnes de l’edat del bronze en la loma de betxí, trinxeres de la guerra civil i el llac de la Vallesa.

Finalment Podemos-Paterna reivindica els Moles com un paratge privilegiat per la seua gran grandària i la seua proximitat a centres urbans com Alborgí, la Coma, Lloma Llarga, Burjassot, Godella i Sant Antoni.

De fet, des de la formació habitada manifesten la seua alegria perquè durant la desescalada del confinament, aquest paratge natural ha sigut el gran descobriment dels paterners i paterneres que l’han usat per als seus passejos amb xiquets, però també per a la realització d’activitats esportives, gràcies també a la difusió i promoció realitzada, en aquest cas, per la Coordinadora per la Protecció dels Moles.

A més, la seua gran grandària permet una gran afluència de veïns i veïnes sense perill a trencar la distància de seguretat. Des de Podemos-Paterna demanen a l’ajuntament que abandone els projectes especulatius i ruïnosos de caducs centres comercials i òbriga els ulls a la nova realitat que precisa d’espais naturals periurbans, cures i accessibles a la ciutadania. En aquest sentit sol·liciten un pla de neteja d’abocaments il·legals i la col·laboració del consistori amb la conselleria de Medi Ambient per a la redacció d’un pla d’usos per a aquest paratge natural que es troba en procés de ser inclòs en el Parc Natural del Túria.