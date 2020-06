Podemos Paterna exigeix la neteja i reparació de les instal·lacions esportives de la Coma

La formació habitada critica que s’estiguen proposant projectes milionaris, com la pista d’atletisme, i no obstant això s’abandonen les instal·lacions esportives públiques ja existents en els diferents barris

Podemos Paterna sol·licita la rehabilitació de les instal·lacions esportives públiques del carrer Xirivella, al costat de l’Institut de la Coma. Aquest espai públic es troba, a dia de hui, completament abandonat i ple de fem, convertint la infraestructura en un espai insalubre en el qual resulta impossible l’ús esportiu per al qual va ser dissenyat. Podemos recorda que la neteja i el manteniment dels equipaments públics és competència municipal i no entén que després de 5 anys de govern de Sagredo, les instal·lacions continuen igual d’abandonades que en l’etapa del PP.

Un portaveu de Podemos en la Coma recorda que aquesta reclamació veïnal de neteja i reparació dels equipaments esportius del barri, ve repetint-se al llarg dels anys, sense que l’ajuntament haja pres cartes en l’assumpte. En aquest sentit, el portaveu, critica la falta d’espais públics d’oci gratuït per a joves en el bari de la Coma. I que els existents estiguen completament abandonades, convertits en un abocador focus de malalties. “La reposició i neteja de la pista esportiva al costat de l’IES La Coma, és una necessitat que se suma a la rehabilitació de les instal·lacions esportives al costat del Col·legi d’infantil i primària Antonio Ferrandis, si volem evitar l’exclusió social dels i les joves de la Coma”.

En aquest sentit, Podemos Paterna, recorda que el barri de la Coma va ser declarat d’Acció Preferent pel Consell per la seua vulnerabilitat i que necessita d’una cura especial de les zones comunes per a fer més habitable al barri i evitar l’exclusió definitiva de la població jove. Podemos també critica que l’ajuntament només s’interesse en projectes milionaris i/o especulatius com la pista d’atletisme que només serveixen per a vendre imatge però no per a promoure l’oci saludable entre els veïns i veïnes de Paterna. “La foto de l’alcalde ens eixirà molt cara, mentre el manteniment i neteja dels espais esportius existents necessita de poc pressupost. El manteniment i neteja dels espais públics i els col·legis és una obligació del municipi tal com estableixen les lleis d’Educació i la de Bases del règim local. Però sembla ser que complir amb les obligacions del càrrec i fer més agradable la vida dels veïns i veïnes no s’embene tan bé com la construcció d’una macro pista d’atletisme” ha criticat el portaveu.

Podemos Paterna qüestiona el model de Sagredo basat en els grans contenidors sense contingut. Un model, que segons la formació habitada, ve heretat de l’època del PP i ha deixat, a la ciutat de Paterna, grans pufos, deutes i instal·lacions innecessàries. “Des de Podemos apostem per les infraestructures esportives de cada barri, les més necessàries i que si que usa la ciutadania. Unes instal·lacions que per desgràcia, a dia de hui, es troben completament abandonades”.