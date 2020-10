¿Podria la Comunitat Valenciana imposar el “Toc de Queda”?

Connect on Linked in

Després del repunt de positius en Covid19 que van ser registrats ahir en la Comunitat Valenciana amb 1300 contagiats, el Govern de la Generalitat es planteja seriosament la possibilitat d’adoptar per a la Comunitat un Toc de queda com a mesura per tal de posar fre als contagis, després de setmanes amb bones dades per al territori valencià les esperances desapareixen i la por a un nou col·lapse sanitari ha provocat aquesta determinació

La Generalitat,pretén que el confinament parcial s’aplique des de la mitjanit fins a les cinc del matí , així s’evitaria el contacte per l’oci nocturn, les aglomeracions en festes i botellons , i en reduir-se i controlar-se la mobilitat també es veurien restringides les reunions en domicilis particulars sense control

Les fórmules jurídiques que podrien donar pas a aquest toc de queda passarien per un inevitable estat d’alarma

Per la seua part la presidenta del Partit Popular de la Comunitat Valenciana i Síndica del Grup Popular en Les Corts, Isabel Bonig, ha remés aquest matí una carta al *President de la Generalitat, Ximo Puig, en la qual li sol·licita una reunió amb caràcter urgent per a tractar la situació actual i les solucions i propostes que el govern valencià té previstes davant l’agreujament de la pandèmia en la nostra Comunitat

La dirigent popular ha expressat que les últimes dades i mesures facilitades pel Consell respecte de la situació de la Covid-19 en la Comunitat “han generat un gran desconcert i una greu alarma en la societat valenciana