Poesia i música s’uneixen en els Concerts de Vivers amb l’espectacle “Poetes del rock”

Esta proposta multillenguatge s’ha realitzat en la Gran Fira des de 2018

Els Concerts de Vivers recuperen esta setmana l’espectacle “Poetes del rock”, un projecte que uneix poesia i música, i que se celebra en el marc de la Gran Fira de València des de l’any 2018. El programa de concerts de la Fira encara la seua tercera setmana amb un ampli ventall de propostes musicals que, per les seues característiques i les previsions de l’organització, no s’han vist afectades per les noves restriccions sanitàries.

Són ja deu les nits en les quals els Jardins del Real han acollit altres tants concerts de la Gran Fira fins el moment, amb un total de quinze intèrprets de diverses procedències i estils. El festival continua demà dijous, 15 de juliol, amb l’espectacle “Poetes del rock”, que enguany està protagonitzat pels cantants Coque Malla i Sole Giménez. Es tracta d’una iniciativa en la qual la música s’ofereix en unió amb la poesia, com una proposta cultural i eclèctica que suma llenguatges i formes d’expressió. L’actuació de Coque Malla, antic líder de Los Ronaldos, s’emmarca en la gira de la banda “Crac Tour”. Per part seua, la valenciana Sole Giménez presentarà la segona part del seu projecte “Mujeres de música” en el qual reivindica el paper de la dones compositores, amb el seu treball sobre peces de María Grever (Mèxic), Eladia Blázquez (l’Argentina) o Gabriela Mistral (Xile). Giménez actuarà en companyia d’altres vocalistes com ara Rozalén, Belly Basar-te, i la seua filla, Alba Engel.

Un dia després, els Vivers seràn l’escenari per als valencians L’Habitació Roja i els madrilenys Cora Yako; mentre que el dissabte 17, els Jardins del Real acolliran els directes d’Oques Grasses i La Fúmiga.

L’obertura de portes tindrà lloc a les 19.30 hores i les actuacions conclouran a les 12 de la nit. El recinte on es desenvolupen els concerts disposa d’un aparcament per a bicicletes