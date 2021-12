Policia Local d’Alaquàs evita un robatori i recupera diversos objectes

Connect on Linked in

El passat dilluns 6 de desembre la Policia Local d’Alaquàs aconseguia recuperar els diners així com diversos objectes de valor que havien sigut sostrets d’un local comercial ubicat a la zona de Camí Vell de Torrent. A més, els agents van recuperar el vehicle sostret amb que s’havia comés el delicte.

Gràcies a la col.laboració ciutadana i l’avís a la Policia Local alertant d’un robatori en un establiment comercial al qual havien accedit mitjançant el forçament de la persiana exterior, els agents es van desplaçar ràpidament al lloc dels fets i es van creuar amb un vehicle que fugia a tota velocitat.

Després d’avisar a la resta de cossos policials, els agents van tractar d’evitar la fugida del presumpte autor dels fets a la CV-410 però una perillosa maniobra per part del presumpte autor va evadir l’alt policial, posant en elevat risc la integritat dels agents que van prosseguir al vehicle que fugia a tota velocitat del lloc dels fets.

Fruit de la conducció temerària el vehicle que acabà eixint-se de la via, es va iniciar una posterior persecució a peu per part dels agents locals. Finalment els agents van aconseguir recuperar tant els diners en efectiu, diferents objectes de valor, així com el vehicle furtat utilitzat per cometre els fets delictius. Durant la intervenció un Policia Local va resultar ferit i va haver de rebre diversos punts de sutura.