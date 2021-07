Policia Local de València assumix l’organització d’una Cimera Internacional sobre crisis pandèmiques

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Aarón Cano: “La unitat és fonamental per a abordar amb tota l’eficàcia possible el desafiament d’esta i futures pandèmies”

València acollirà en la primavera de 2022 una Cimera Internacional sobre Crisi Pandé-miques en el marc del projecte europeu STAMINA. La Policia Local de València assumix l’organització de la trobada que comptarà amb ponents d’alt nivell que exposaran les lliçons apreses de l’actual crisi pandèmica i marcaran les línies sobre com abordar les pandèmies del futur

“Hem d’aprendre de tot el que hem viscut i continuem vivint, per això és tan important que València aculla una trobada internacional on experts de multitud de països intercanvien experiències per a abordar el futur”, ha assenyalat el regidor de Protecció Ciutadana de l’Ajuntament de València.

Aarón Cano ha recordat que la pandèmia “està encara lluny d’acabar i continua colpejant-nos amb virulència”. El responsable de Protecció Ciutadana ha insistit en la importància d’esta cimera que organitzarà la Policia Local de València perquè “la unitat és fonamental per a abordar amb tota l’eficàcia possible el desafiament d’esta i futures pandèmies, tenim moltes opcions més de controlar el virus units en la nostra resposta que separats, unitat en un país i també entre països, la resposta a esta i a futures pandèmies ha de ser global”, ha dit el regidor de Protecció Ciutadana.

Esta mateixa setmana, el responsable del departament de Projectes Europeus de la Policia Local de València, José Luis Diego, es va reunir amb Fernando Simón, director del Centre de Coordinació de Alertes i Emergències Sanitàries del Govern, que va confirmar la seua incorporació al projecte STAMINA i la participació del Centre de Coordinació d’Emergències Sanitàries que dirigix, en la cimera internacional que acollirà València el pròxim any.

STAMINA Predicció i Gestió de Grans Emergències Sanitàries és un projecte europeu finançat per la Comissió Europea en el marc del Programa Horitzó 2020, que té com a objectiu desenvolupar un conjunt d’eines intel·ligents de suport a la presa de decisions amb una interfície basada en mapes i dirigida a les tres primeres etapes de la gestió de la emergència. El conjunt d’eines de STAMINA anirà acompanyat d’un conjunt de directrius per a la implementació efectiva dels principis de comunicació de riscos i de les millors pràctiques en els plans de preparació i resposta entre organitzacions.

La Cimera culminarà amb una prova pilot en la qual es testaran i validaran les eines desenvolupades en el marc del projecte en un entorn real.Almenys 38 organitzacions de 16 països participaran en esta cimera que suposarà el fermall d’or a dos anys d’intens treball.