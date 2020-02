Policia local i medi ambient són les àrees més consultades per la ciutadania durant 2019 ,en Alzira

Print This Post

La regidoria de Participació Ciutadana, encapçalada per Gemma Alós, ha publicat com cada any les dades estadístiques relatives a les consultes rebudes en la Bústia de la Ciutadania durant l’any 2019.



De nou, les àrees més consultades són Policia Local, Medi ambient i serveis públics. La diferència respecte a 2018 és que les consultes relacionades amb el medi ambient han augmentat, passant del tercer lloc al segon.



Així mateix, han augmentat també les consultes dirigides al departament de joventut, la qual cosa indica que els més joves, habitualment usuaris més actius en xarxes socials, estan començant a utilitzar la Bústia de la Ciutadania.



Coincidint amb la publicació d’este resum anual, la regidoria ha decidit canviar la ubicació de l’enllaç a la bústia a la pàgina web de l’Ajuntament. A partir d’ara, els alzirenys i les alzirenyes trobaran la bústia a la portada de la web, a l’apartat de serveis als que podem accedir “a un clic”.



Des de la Regidoria de Participació Ciutadana es vol recordar que aquest servei està disponible per a tota la ciutadania i que a través de la bústia es poden enviar preguntes, queixes o suggeriments per a qualsevol departament municipal.