Policía Local i Protecció Civil feliciten l’aniversari a 218 persones durant el confinament

La Policia Local de Benetússer finalitza la campanya de felicitacions d’aniversaris per a evitar molèsties en els passejos de la ciutadania durant les fases de desescalada

La Policia Local de Benetússer al costat de Protecció Civil han alegrat l’aniversari a 218 veïns i veïnes de Benetússer durant el confinament. Diumenge que ve finalitzarà aquest servei especial per raons operatives. L’entrada en fase 0 provoca que coincidisquen les felicitacions i els passejos de la població a la mateixa hora, i ja no és viable el pas del vehicle amb llums i sirenes per a prestar aquest servei especial.

La Policia Local i Protecció Civil porta felicitant a tota la ciutadania de Benetússer des del començament de la crisi sanitària. Aquest servei va començar amb el desig d’animar i aportar alegria als veïns i veïnes del poble en un dels dies més especials per a elles i ells. Tal ha sigut la labor, que s’han complit amb 218 peticions, entre les quals es troben aniversaris, dates destacades com a noces d’or, o records per a persones que ja no estan, al costat d’unes altres.

Una de les felicitacions més destacades va ser la de Vicenta Guimerà, Tica, en complir 100 anys. Els agents de la Policia Local i els voluntaris de Protecció Civil van fer sonar les seues sirenes enfront del seu balcó després d’escoltar el tradicional “Aniversari feliç”, i a aquesta celebració es van unir els aplaudiments dels veïns i veïnes de Benetússer per a aquest homenatge.

La Policia Local envia un missatge d’agraïment a tot el poble per l’afecte i el suport rebut: “No hi ha res més emocionant i satisfactori en aqueixos moments, que estar al costat de la ciutadania per a les quals treballes, moltes gràcies”. Aquest ha sigut un servei emotiu que romandrà en el record de tota la plantilla i en el dels veïns i veïnes de Benetússer.