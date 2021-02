Policia Local intensifica el control i vigilància en el seguiment de les mesures anticovid entre la població paiportina

Connect on Linked in

Al mes de gener les propostes de sanció es relacionen principalment amb l’ús de la mascareta, amb un total de 32 multes cursades per aquest motiu

La Policia Local de Paiporta porta setmanes reforçant la vigilància i control en el compliment de les mesures anticovid en vigor, amb un augment dels controls policials als carrers de la localitat i la vigilància amb cotxes patrulla.

Patrulles d’agents vigilen el seguiment de la normativa decretada per les autoritats sanitàries quant a la utilització de mascaretes, tancament d’hostaleria i horari del comerç no essencial, respecte del toc de queda, prohibició de fumar, distància de seguretat o el límit a dues persones no convivents en trobades i reunions socials.

El regidor d’Interior, Vicent Císcar, destaca “el comportament de la immensa majoria de la ciutadania i els joves en particular, que estan tenint actituds molt responsables davant de les restriccions actuals per la pandèmia. Les excepcions en aquest sentit són molt puntuals”.

Des de Policia Local també es mostra satisfacció quant a l’actitud positiva i de respecte de les normes, així com de la col·laboració, de la població paiportina. En aquest sentit, al llarg del passat mes de gener les actes cursades pels agents per a proposta de sanció es limiten a incompliments en l’ús de la mascareta, que s’han saldat amb un total de 32 multes. També es cursava una proposta de sanció en un establiment de la localitat per no seguir les restriccions vigents en aquest sector.

Quant a les activitats en la via pública en què participen més de dues persones, a Paiporta la Policia està fent, especialment, una tasca informativa i pedagògica. No obstant això, enfront d’actituds reiterades d’incompliment de les mesures, es procedeix a la sanció.

Finalment, els controls policials s’incrementen els caps de setmana, per vigilar el seguiment del toc de queda i per tal de frenar actituds inadequades, com les quedades que realitzen alguns grups de joves.