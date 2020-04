Policia Xirivella irromp en barbacoa en terrat comuntari

Connect on Linked in

La Policia Local de Xirivella va irrompre aquest dissabte en una barbacoa que se celebrava, contravenint les restriccions de l’estat d’alarma, en el terrat comunitari d’un edifici de la localitat. Les tres persones sorpreses in fraganti van ser identificades i denunciades per la patrulla després d’intentar fugir. L’actuació va tindre lloc en rebre’s en comissaria la crida de dos veïns que alertaven de la presència de tres individus «celebrant una festa amb música i barbacoa a la terrassa comunitària de la finca», segons l’informe policial. Els veïns van testificar que les tres persones sancionades havien protagonitzat anteriorment altres capítols similars de vulneració de l’estat d’alarma. La intervenció va finalitzar amb un aplaudiment espontani procedent dels habitatges confrontants al terrat comunitari. «Estem detectant diverses reunions d’aquest tipus en domicilis particulars i en zones comunes dels immobles, amb les molèsties veïnals i la indignació col·lectiva que aquestes actituds comporten», informa Víctor Pablo Martínez Berlanga, comissari cap de la Policia Local de Xirivella. «Són actituds no permeses en l’actual estat i suposen, a més, un risc important per a la salut pública», recorda el comissari. Durant l’estat d’alarma, la Policia Local de Xirivella ha rebut 1460 trucades telefòniques, de les quals 900 han sigut peticions d’informació i atenció ciutadana i 560 requeriments sobre incompliments de les restriccions imposades pel comandament únic. A més, s’han realitzat 60 controls estàtics en via pública sobre un total de 1900 vehicles, dels quals 31 circulaven sense autorització. S’han formulat 131 denúncies per incompliment i s’han practicat tres detencions.

Vicent Sandoval, regidor de Seguretat Ciutadana, insta a la població a «prendre’s molt de debò les mesures de confinament» i adverteix que l’acció policial «serà implacable contra tot aquell que actue de manera egoista i al marge de l’interés general.»