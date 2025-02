Polinyà acull este cap de setmana la nova edició del Concurs Internacional de Cant “Martí i Soler”

La VIIIª edició del Concurs Internacional de Cant “Martí i Soler” es prepara per a rebre del 14 al 16 de febrer als millors cantants a nivell internacional. Este prestigiós certamen, que té com a objectiu recolzar i potenciar el futur de joves cantants lírics de totes les nacionalitats, s’ha consolidat com una cita imprescindible per als amants de la música i la lírica.

Organitzat i patrocinat per l’Ajuntament de Polinyà de Xúquer, en col·laboració amb el Centre d’Investigació i Difusió Musical TEMPUS, el concurs es distingeix per la seua capacitat per oferir als participants una plataforma internacional per al seu desenvolupament artístic.

Este any, el jurat del certamen estarà format per reconeguts noms de la música clàssica i la lírica, com: