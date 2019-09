Política Territorial saca a informació pública els quatre programes de Paisatge del Litoral de Vinaròs-Benicarló, Albufera, Gandia i Alacant-Elx

Connect on Linked in

L’objectiu és traçar la Via Litoral, un itinerari verd per al trànsit de mobilitat sostenible des de Vinaròs al Pilar de la Foradada

Els programes detallen els projectes necessaris per a qualificar el paisatge i suprimir impactes ambientals

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha iniciat el procés d’informació i consulta pública dels programes de Paisatge del litoral de Vinaròs i Benicarló, de l’Albufera de València, del litoral de Gandia i del litoral d’Alacant-Elx, segons publica el Diari oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). La seua finalitat és concretar actuacions necessàries per a garantir la preservació de paisatges que requereixen intervencions específiques i integrades.

Durant un període de 45 dies, a partir de l’endemà de la publicació, els agents socials i la ciutadania en general podran realitzar aportacions, suggeriments i al·legacions a fi de millorar el contingut d’aquests.

Els Programes de Paisatge tenen com a principal comés el disseny i l’execució de la Via Litoral, que és un itinerari verd per al trànsit de sistemes de mobilitat sostenible per als vianants i ciclista que discorre des de Vinaròs fins al Pilar de la Foradada.

Els programes detallen els projectes necessaris per a qualificar paisatgísticament el territori, suprimir impactes ambientals i unes normes d’integració paisajistica de les edificacions.

Aquests programes en el litoral desenvolupen el Pativel en aquells àmbits prioritaris costaners que compten amb majors valors ambientals, territorials i paisatgístics. Cal remarcar que aquests programes han de servir de mostra per a altres administracions i professionals a l’hora de redactar els seus propis programes de paisatge.

Litoral de Vinaròs i Benicarló

El primer programa, el litoral de Vinaròs i Benicarló comprén tres trams: el tram nord del nucli urbà de Vinaròs, que compta amb un espai de gran valor ambiental i cultural per la proximitat de la zona humida del riu Senia, la successió de penya-segats mitjans i la presència de recursos paisajisticos rellevants. En aquest àmbit la Via Litoral discorre sobre camins preexistents diferenciant-se clarament un itinerari ciclista i un altre per als vianants al costat dels penya-segats i cales que configuren aquest espai costaner.

En el tram rural de Benicarló, la Via Litoral discorre per un paisatge d’alt valor agrari i forma un paisatge únic per la seua connexió directa amb el front marítim. Està limitat per barranc de la Aiguaoliva per la rambla de Cervera que són dos elements d’oportunitat territorial per a generar connexions amb els paisatges més valuosos de l’interior.

El tercer tram contempla la requalificació dels espais urbans portuaris de Benicarló i Vinaròs. El traçat de la via per les trames urbanes d’aquestes dues ciutats constitueix una gran oportunitat per a vertebrar l’espai públic, regenerar espais obsolets, gestionar la mobilitat sostenible i permetre la connexió de la via litoral amb els teixits edificats, la qual cosa contribuirà a millorar la qualitat urbana de totes dues ciutats.

El programa de paisatge del litoral de l’Albufera planteja les següents accions: definició del traçat de la Via Litoral per l’Albufera, integrant els recorreguts ja existents, dotant-los d’homogeneïtat, així com de les seues connexions transversals amb els elements de major valor ambiental, cultural i paisatgístic. Es tracta de potenciar itineraris emblemàtics com l’accés al Palmar i la recuperació del Camí del Tremolar.

Litoral de l’Albufera

En el primer cas, la proposta estudia la reconversió integral de la carretera d’accés al Palmar, transformant-los en un itinerari compatible per a ciclistes i vianants, l’extensió de la Reserva Natural del Racó de l’Olla, i la regeneració de les zones agrícoles degradades i la seua connexió amb els sistemes hídrics.

En el segon cas destaca la recuperació del camí històric entre Pinedo i Castellar-l’OLiveral (Camí del Tremolar), proposant l’habilitació d’una senda ciclista i per als vianants seguint el traçat d’aquest camí, posant en valor el patrimoni agrícola i paisatgístic en el context del Pla d’Acció Territorial d’Ordenació i Dinamització de l’Horta.

L’últim àmbit destacable d’aquest programa és la integració paisatgística dels entorns urbans del Saler i del Perellonet. En el primer cas, es tracta de millorar la connexió port-platja, integrant en el bosc mediterrani els espais i equipaments d’ús públic i la utilització del pas elevat com a punt d’observació de l’Albufera.

El segon projecte és el denominat parc lineal del Perellonet, que permeta una transició amable amb el Parc Natural, la continuïtat dels itineraris ciclistes i l’habilitació de punts de venda de productes de l’horta com a finestres a l’Albufera.

Litoral de Gandia

El programa de paisatge del litoral del municipi de Gandia planteja el desenvolupament del primer tram de la Via Litoral entre la desembocadura del rio Serpis i Rafalcaid.

En el primer dels àmbits, la Via s’inicia en un nou pont sobre el Serpis i continua per l’avinguda de la platja de Rafalcaid fins a una passarel·la de fusta per a evitar danys al capdavant dunar.

En aquest tram són interessants les connexions interiors amb el Serpis, el barranc de Beniopa i la Alqueria del Duc i es Castell de Bairén.

El segon tram, la Via Litoral discorre per l’àrea urbana de la platja de Gandia, vertebrant els poblats marítims del sud i incorporant l’actual carril bici.

Aquest tram compta també amb dos itineraris interiors com són les connexions de la platja amb la colònia de vacances Ducal, tenint com a ruta el Camí Lluent, i el corredor del Camí de l’Escorredor de Ripoll que permet l’accés als ullals, els sistemes de reg tradicional i els cultius en franges per a adaptar-se a l’elevat nivell freàtic d’aquesta zona humida.

A la platja de l’Auir, el programa de paisatge és una gran oportunitat per a regenerar l’antiga mallada i la seua connexió amb el riu Vaca, la comunicació de la Via Litoral a través de les passarel·les existents i la relocalització de l’actual aparcament situant-lo fora de l’àmbit dunar.

Tres són les rutes interiors: El Camí del Berenador, el Camí de Cassals i el corredor del Camí de Mota que permet el recorregut final del riu Vaca unint elements patrimonials tan importants com la Torre de Vigia.

Litoral d’Alacant-Elx

El programa de Paisatge del Litoral d’Alacant i Elx planteja la delimitació del traçat de la Via Litoral pel Saladar d’Aigua Amarga, on discorre des de la Serra de Colmenares, travessant tot l’aiguamoll d’Aigua Amarga, bifurcant-se pel passeig marítim i la carretera del Saladar.

El programa també proposa una connexió interior amb la institució firal alacantina (IFA) reforçant el paisatge agrícola d’una zona degradada i oferint una alternativa lúdica als visitants i turistes de la zona.

El segon àmbit del programa el constitueix els espais dunares del Altet i el Fondet de la Senieta. La restauració d’aquest espai emblemàtic contribuirà a la millora de la imatge d’Elx com a exemple de ciutat verda. La connexió interior que es planteja en aquest tram relaciona aquest aiguamoll amb el parc industrial d’Elx, seguint el traçat d’un llit natural.

El tercer àmbit d’actuació del programa és l’entorn de l’aiguamoll del Clot de Galvany, on el programa de paisatge estableix una proposta molt ambiciosa com és la continuïtat interior de la Via Litoral per a la seua connexió amb el Parc Natural de les Salines de Santa Pola, aprofitant els camins rurals i les vies pecuàries existents, obrint grades possibilitats de reforç del turisme sostenible en una de les zones de major valor ambiental i paisatgístic de la Comunitat.