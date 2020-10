‘Polter’ triomfa en el 9é Festival K-lidoscopi de Cullera

Connect on Linked in

Al voltant de 70 curts han concursat en una secció oficial que ha comptat amb produccions preseleccionades als Goya i els Òscar

El curtmetratge ‘Polter’ d’Álvaro Vicario ha estat el gran triomfador de la novena edició del Festival de Curtmetratges K-lidoscopi de Cullera. Fins a cinc vegades van haver de pujar a l’escenari de l’Auditori Municipal per rebre els cinc guardons que han aconseguit i que brillaren en un certamen ja consolidat dins del panorama audiovisual espanyol.

D’esta forma, en la gala de cloenda celebrada ahir per la vesprada, ‘Polter’ s’ha endut els premis a Millor Disseny de So, Millor Disseny de Producció i Millor Curtmetratge Audiovisual. A més el director ha rebut el premi a Millor Direcció, i junt amb Andrés Marín, també han recollit el reconeixement al Millor Guió.

‘Vera’, dirigit per Laura Rubirola, també ha destacat en esta cerimònia i ha estat guardonada per partida doble. Isona Rigau a la Millor Direcció Artística i Bruno Frasquet a la Millor Banda Sonora.

Per altra banda, el premi al Millor Muntatge ha sigut per a Bernardo Moll per ‘Lo Efímero’; Aitor Echevarria s’ha endut amb ‘La Mala Fe’ el premi a Millor Fotografia; ‘Me, a monster’ ha guanyat el Premi Especial Secció Animant i el millor curtmetratge de la Secció Perspectiva ha estat per a ‘Paternidad’ dirigida per Vicente Ramos.

El Millor Actor ha estat per a Manolo Solo pel seu paper en ‘A La Cara’, un curt dirigit per Javier Marco. I el premi a la Millor Actriu ha estat per a Montserrat Carulla amb ‘Emilia’ de la directora Cristina Guillem.

El premi al millor curtmetratge documental ha anat a les mans de Pedro Roberto Jiménez per ‘18 Meses Descifrando Los Ojos De Dulce’, i el millor curtmetratge d’animació ha sigut per a ‘Roberto’ de Carmen Córdoba.

A més a més, esta edició d’enguany ha comptat amb la novetat de la Secció Confinats. Una secció creada donat al gran nombre d’obres que els directors produïren durant el confinament i que despertà la seua creativitat. Este ha sigut per a ‘Los perros ladran’ del director Sergio Serrano.

Reconeixements especials

El Premi K-lidoscopi d’Or fou per al director i realitzador Chicho Ibáñez Serrador. L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, va fer entrega d’este reconeixement al seu fill Alejandro Ibáñez, qui també és director.

Entre d’altres, Chicho Ibáñez va ser el creador del programa de televisió ‘1, 2, 3…respondra otra vez’ i ha creat escola a Espanya principalment al cine de terror.

Per altra banda, el Premi K-lidoscopi d’Honor fou per al director, actor i guionista Antonio Hernández. El cineasta, qui va rebre l’any passat també l’Espiga d’Honor de la Seminci, és guanyador d’un Goya al millior guió original per ‘En la ciudad sin límites’. A més, entre els seus últims treballs es troba la direcció en la serie ‘Las chicas del cable’.

Un festival consolidat

La mostra audiovisual d’enguany ha reunit més de 800 curts – cent més que l’any passat – dels quals 96 han estat seleccionats i 70 d’ells han entrat en la secció oficial. Tots ells han estat produccions o coproduccions espanyoles, i alguns d’ells estan preseleccionats als Goya i Òscar i altres festivals com els de Sundance, Berlín o Cannes.

L’edició consolida la qualitat d’un certamen que ja s’ha convertit en una cita ineludible per als amants del cine, actors i actrius, productors i productures, directors i directores i tots aquells que tenen ganes de descobrir noves propostes audiovisuals.

A més, l’any que ve serà un festival especial ja que serà la desena edició d’un certamen que cada volta desperta l’interés de més professionals.