Port Saplaya celebra les Festes del Carme 2019

Connect on Linked in

El cap de setmana del 19 al 21 de juliol Port Saplaya s’omplirà d’activitats

El diumenge tindran lloc la Missa i la tradicional processó marinera

Port Saplaya celebrarà les seues festes, les Festes del Carme, el cap de setmana del 19 al 21 de juliol. Tot començarà el 19, dia en què tindran lloc diverses activitats, com un mercat infantil de segona mà i intercanvi organitzat per l’ONG Juntos por la Vida, que estarà en la plaça de la Senyoria d’11 del matí a 23 hores durant tot el cap de setmana. Així mateix, a les 17 hores, la Falla Port Saplaya organitzarà un karaoke i, més tard, un campionat de voleiplatja a les 19.30 i un concurs de paelles a les 8 de la vesprada. A més, tindrà lloc el concert ‘Mi música, tu cura’, un acte de la ‘Campaña Solidaria Abrazos’ que enguany buscarà recaptar fons per a la malaltia de Dravet. Serà a les 19 hores en la plaça de la Senyoria i hi haurà també pintacaras, berenar i un flashmob.

El dia 20 tindrà lloc la 6a edició del concurs ‘Pinta al Carrer’, de pintura a l’aire lliure, que començarà a les 9 del matí i els premis del qual s’entregaran a les 18 hores en la plaça de la Senyoria. Per part seua, la Falla Port Saplaya organitzarà un mercat en la plaça de la Senyoria, que estarà fins al diumenge, i unes olimpíades a la Platja Nord. A més, per a xiquets i xiquetes hi haurà jocs i inflables des de les 11 hores, pintura mural i teatre al carrer. Finalment, hi haurà un sopar de germanor amb actuació en directe organitzada pel Centre Cívic de Port Saplaya a les 22 hores.

El dia de tancament de festes, el 21 de juliol, hi haurà activitats esportives des de les 9 del matí en ‘Pool Beach Port Saplaya’, així com “Cucanyes” i un campionat de futbolí en la plaça de la Senyoria a les 13 hores. La missa en honor a Nostra Senyora del Carme se celebrarà a les 20 hores en la Capella, seguida de la processó marinera a les 21 hores en el port.